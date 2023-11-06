الإثنين 06 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

عربى وعالمى

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

الهيئة السعودية
الهيئة السعودية للملكية الفكرية

يبحث العديد من السعوديين على محركات البحث بموقع “جوجل” بالمملكة، اليوم الإثنين، عن وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية، بعدما أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، عن توفّر وظائف إدارية شاغرة للسعوديين.

 

ونوهت إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم على الوظائف من حمَلة شهادة البكالوريوس في تخصص علوم الكمبيوتر، أو أي تخصص ذي الصلة؛ وذلك للعمل بالمقر الرئيسي للهيئة في مدينة الرياض.

 

التخصصات المطلوبة في وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

وأوضحت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أنّ الوظائف المتاحة وفق المسميات التالية:

  • رئيس قسم تقديم الخدمات/ تقنية المعلومات.
  • محلل تقديم الخدمات.
  • محلل إدارة البيانات.

موعد التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 

وأشارت الهيئة السعودية للملكية الفكرية، أن التقديم متاح عبر عبر موقعها الإلكتروني للتوظيف، اعتبارًا من اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023م، ويستمر حتى  تاريخ 5 يناير 2024م.

 

رابط التقديم على وظائف الهيئة السعودية للملكية الفكرية

 

ويمكن التقديم على وظائف الهيئة السعودية للمكلية الفكرية، من خلال الرابط التالي:" اضغط هنــــــا".

 

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