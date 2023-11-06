عروض الجمعة البيضاء تتصدر وسائل التواصل.. 5 نصائح للتأكد من صحتها

تشغل عروض الجمعة البيضاء الشارع المصري خلال شهر نوفمبر والتي تصل نسبة التخفيضات فيها إلى 70% للعديد من السلع لكونها فرصة جيدة للمواطنين لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

وتنطلق عروض الجمعة البيضاء في آخر جمعة من شهر نوفمبر، أي بعد 20 يومًا، على صفحات مواقع التواصل للمحلات والسلاسل التجارية المختلفة، ولكن في كثير من الأحيان، تطرحها السلاسل التجارية طول أيام الشهر، لارتفاع فرص الإقبال عليها وانتظار ملايين المواطنين من مختلف الدول لشراء احتياجاتهم بأسعار مخفضة.

فيما تشهد بعض المحلات المشهورة والموجودة في عدد كبير من المولات التجارية وخاصة المولات الكبرى تشهد طوابير للشراء، في حين تشهد محلات وسط البلد والزمالك والمهندسين والتجمع الخامس هدوءًا في الشراء.

نصائح حماية المستهلك الخاصة بالعروض

في هذا السياق قدّم جهاز حماية المستهلك نشرة عن اتباع نصائح عدة خلال عمليات الشراء من أجل الحفاظ على حقوق المستهلكين، والتأكد من العروض المعلنة في تخفيضات الجمعة البيضاء والابتعاد عن العروض الوهمية والإعلانات المضللة من قبل بعض التجار، إذ شملت النصائح على التالي:

قبل عملية الشراء التأكد من قيمة العروض والتخفيضات قبل وبعد التخفيض.

التأني أثناء عملية الشراء خاصة في شراء السلع المعمرة والأجهزة الكهربائية.

الامتناع عن الشراء دون الحصول على فاتورة لضمان حق المستهلك حال وجود أية شكوى من السلعة أو المنتج.

حال الرغبة من الشراء إلكترونيًا يجب أن يكون الشراء من المتاجر والمنصات الإلكترونية الموثوقة.

عدم الانسياق وراء العروض الوهمية التي توحي بوجود تخفيضات كبيرة وهي في الأصل غير حقيقية.

العروض الوهمية

كما أهاب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والإعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء.

من جهة أخرى يؤكد الجهاز ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة، والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلى أي من أنواع الغش والخداع أو الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.