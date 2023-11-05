حماية المستهلك يحذر من عروض الجمعة البيضاء

أصدر جهاز حماية المستهلك بيانا حذّر فيه من عروض الجمعة البيضاء، فقد جاء فيه "يُهيب جهاز حماية المستهلك بجميع المستهلكين توخي الحيطة والحذر في التعامل مع العروض الوهمية والاعلانات الخادعة التي تستغل مناسبة تخفيضات الجمعة البيضاء".

وأكد جهاز حماية المستهلك ضرورة التعامل مع الموردين والمنافذ التجارية الملتزمة بتطبيق قانون حماية المستهلك والمنصات الإلكترونية المعتمدة والتواصل مع الجهاز في حال تعرضهم إلي أي من أنواع الغش و الخداع او الإعلان المُضلل عن طريق الاتصال بالخط الساخن (19588) من الخط الأرضي.