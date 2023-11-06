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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

مائدة حوارية حول مناهضة العنف ضد المراة

مائدة حوارية
مائدة حوارية

عقدت مؤسسة قضايا المرأة المصرية أمس الأحد ٥ نوفمبر الجاري، مائدة  حوار بمحافظة سوهاج حول:"حماية أكثر للنساء.. قانون موحد لمناهضة العنف" وذلك في إطار مشروع برنامج مناهضة العنف ضد المرأة.

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يهدف المشروع إلي رفع الوعي المجتمعي بقضايا العنف الممارس ضد النساء والفتيات والاشكاليات القانونية التي تعيق دون وصولهم للعدالة، وأهمية وجود قانون متكامل لحماية النساء من العنف بشكل عام والعنف الأسري بشكل خاص.

 

وأشارت نورا محمد مديرة برنامج مناهضة العنف ضد المرأة إلي أن مائدة الحوار حضرها  ٤٥ من مسئولي الجمعيات الأهلية والمحامين والإعلاميين ، كما شارك بالمائدة كل من: دكتور رأفت السمان مدير وحدة التضامن الاجتماعي بالمحافظة والمهندسة رقية الهلالي عضوة مجلس النواب، ودكتور أكرم العمدة مرشح مجلس النواب سابقا، ودكتور عصام الهواري عضو المجلس القومي للمرأة بسوهاج، ودكتور طارق فرج عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان

 

تحدث خلال المائدة كل من: أحمد ابو المجد المحامي والخبير الحقوقي، و د/ عبير محمود السيد استشاري مساعد الرقابة الصحية بكلية الطب البشري قطاع المستشفيات الجامعية، ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة، ومدير مركز جودة وسلامة الغذاء جامعه سوهاج.

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