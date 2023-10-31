"قومي المرأة" بأسيوط استهدف 79368 في حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة"

نفذ المجلس القومي للمرأة بمحافظة اسيوط خلال شهر اكتوبر 2023 فعاليات الحملة الممتدة لطرق الأبواب تحت عنوان "

بلدى أمانة" وذلك بقرى الفيما والواسطى واولاد سراج بالفتح كوم المنصورة ولعطيات البحرية ودير الجبراوى بابنوب وسكرة والعتامنة وبنى شعران بمنفلوط سلام والزاوية وموشا بمركز أسيوط الزرابى وباقور ودوينة والزيرة بابوتيج الناصرية وبنى مر والاكراد بالفتح نجع العيسوية ونجع عبدالرسول ومسرع بمركز اسيوط



جزيرة بهيج والحمام والمعابدة الشرقية والشنابلة بمركز ابنوب والشيخ عتمان ومدينة البدارى بمركز البدارى نزلة ضاهر وعرامية الخضيري وشلش ومسارة بمركز ديروط تاسا والعفادرة والتناغا بمركز ساحل سليم البربا وكوم ابو حجر وكوم اسفحت بمركز اسفحت الهدايا وبهيج والعدر وبنى حسين بمركز اسيوط سراوة وجحدم والمندرة قبلى وكمبوها بحرى بمركز منفلوط النواورة والهمامية والعتمانية بمركز البدارى الاطاولة والمعصرة والطوابية بمركز الفتح استهدفت الحملة عدد 79368 مستهدفا وذلك بمتابعة الدكتورة مروة كدوانى مقررة فرع المجلس القومي للمرأة باسيوط.



وتستهدف الحملة تعزيز النظرة الإيجابية للمستقبل، وشرح دور المشروعات القومية الكبري فى تحقيق التنمية المنشودة لتحسين جودة الحياة لجميع المواطنات والمواطنين ، ورفع الوعي بالتحديات التي يواجهها المجتمع خاصة في ظل الأزمات العالمية، وذلك بمشاركة عدد 250 من رائدات المجلس وميسرات مجموعات الإدخار والاقراض الرقمى ومجموعة من الشباب المتطوعين وميسرات مبادرة دوى لتمكين الفتيات .

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط

جانب من فعاليات حملة طرق الأبواب "بلدى أمانة" بأسيوط