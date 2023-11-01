"أنواع العنف ضد المرأة وطرق التعامل" ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

نظمت وحدة مناهضة العنف ضد المرأة بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية تحت رعاية الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية؛ ندوة تثقيفية بعنوان " أنواع العنف ضد المرأة وطرق التعامل معه" بحضور الدكتورة مروة كدواني مُقررة فرع المجلس القومي للمرأة بأسيوط ومدير وحدة مناهضة العنف ضد المرأة وعدد من أعضاء الوحدة بالإضافة لعدد 150 من طلاب جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية



تهدف الندوة الى تعريف مفهوم العنف ضد المرأة وأنواعه مثل العنف الجسدى كالضرب والنفسى كالقهر والإذلال وعدم توريث المرأة وعدم المساواة بين الرجل والمرأة فى بعض الأمور



وتحدثت الدكتورة مروة كدواني عن دور المجلس القومي للمرأة في مكافحة ومناهضة التمييز وكافة أشكال العنف ضد المرأة وذلك بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية في الدولة مؤكدة احترام الدولة المصرية لحقوق المرأة وحمايتها من كافة أشكال العنف، مشيرةً إلى الدور الذى يقوم به المجلس داخل المحافظة وعلى مستوى القرى والمراكز من حملات توعية وغيرها.

في الندوة، أوضحت الدكتورة مروة كدواني أن العنف ضد المرأة يشكل انتهاكًا لحقوقها الأساسية ويعتبر ظاهرة اجتماعية تحتاج إلى التصدي لها ومناهضتها بكل السبل الممكنة. تطرقت الندوة أيضًا إلى طرق التعامل مع العنف ضد المرأة بما يشمل الجوانب القانونية والاجتماعية.

تم تسليط الضوء على أهمية توعية الشباب في هذا المجال من خلال الدور الذي يمكنهم أن يلعبوه في المساهمة في منع ومكافحة العنف ضد المرأة. ولذلك، فإن توضيح أنواع العنف المختلفة قد يساعد الشباب على التعامل مع الحالات المشابهة التي يمكن أن يواجهوها في حياتهم.

تطرقت الندوة أيضًا إلى أهمية تعزيز الوعي الجماعي وتعاون المجتمع في التصدي للعنف ضد المرأة. حيث تم توضيح أن الأفراد والمؤسسات في المجتمع لهم دور رئيسي في توجيه الدعم والمساندة للمرأة المتعرضة للعنف، سواء عبر تقديم الدعم العاطفي أو المساندة القانونية.

في ختام الندوة، دعا الأستاذ الدكتور جمال تاج عبدالجابر رئيس الجامعة إلى ضرورة تواصل الجهود لمكافحة العنف ضد المرأة وتوفير الحماية والدعم للنساء المتضررات. كما أشار إلى أن جامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية ستستمر في تنظيم الندوات والفعاليات القادمة لتعزيز الوعي العام بأهمية التصدي للعنف ضد المرأة وتشجيع المشاركة الفعالة في مكافحته.

ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية

ندوة تثقيفية بجامعة أسيوط الجديدة التكنولوجية