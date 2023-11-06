بث مباشر .. مواجهة الهلال السعودي و مومباي سيتي الهندي بدوري أبطال آسيا

مع دقات الرابعة عصر اليوم الإثنين، يحل فريق الهلال السعودي ضيفًا على نظيره مومباي الهندي لحساب الجولة الرابعة من مرحلة دور المجموعات لبطولة دوري أبطال آسيا.





القوة الجوية العراقي أمام الاتحاد، في تمام الثانية مساءً بتوقيت مصر، الثالثة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

ناساف كارشي الأوزبكستاني أمام الشارقة الإماراتي، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

نساجي مازاندران الإيراني أمام نافباخور نامانجان الأوزبكستاني، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية.

مومباي الهندي ضد الهلال، في تمام الرابعة مساءً بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت السعودية، وتُذاع عبر قناة "SSC HD".

الفيصلي الأردني أمام السد القطري، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.

سباهان اصفهان الإيراني في مواجهة أولماليك الأوزبكستاني، في تمام الثامنة مساءً بتوقيت مصر، التاسعة بتوقيت السعودية.



ويحفل اليوم الإثنين الموافق 6 نوفمبر 2023، بالعديد من المباريات الهامة والقوية بمختلف دوريات العالمية، حيث تقام مباريات في الدوري الإسباني والإنجليزي والإيطالي بجانب مواجهات قوية ببطولة دوري أبطال آسيا.

ويأتي علي رأس مواجهات اليوم المنتظرة، لقاء توتنهام وتشيلسي في صدام مشتعل بين الفريقين بالدوري الإنجليزي.



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