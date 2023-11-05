الأهلي يحسم صفقة عمر كمال عبد الواحد
أتم النادي الأهلي إتفاقه مع مودرن فيوتشر لضم عمر كمال عبد الواحد نجم الفريق خلال فترة الإنتقالات الشتوية المقبلة.
وأكد الإعلامي أمير هشام مقدم برنامج "+90"، أن عمر كمال عبدالواحد لاعب مودرن فيوتشر، أصبح أهلاوي بشكل رسمي خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.
وتابع هشام خلال برنامجه على قناة النهار: "هناك اتفاق بين الناديين تم على انتقال اللاعب في يناير المقبل حسب رغبة عبدالواحد، وبعد رغبة السويسري مارسيل كولر المدير الفني في ضمه".
وأضاف أمير هشام: "كل الإجراءات تمت واللاعب وافق على التوقيع، وجاء ذلك بعد عودة محمود الخطيب من رحلته إلى دبي، وتم اتخاذ الخطوات الرسمية لحسم الصفقة، واللاعب سوف يوقع لمدة 3 مواسم ونصف".