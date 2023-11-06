أسعار النفط ترتفع وبرنت يسجل 85.53 دولار للبرميل

عادت أسعار النفط، في الارتفاع اليوم الإثنين 6-11-2023، ليسجل سعر خام برنت للعقود الآجلة نحو 85.53 دولار للبرميل، كما سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 81.18 دولار للبرميل .

وأعلن نائب رئيس الوزراء الروسى، ألكسندر نوفاك، أن بلاده ستستمر حتى نهاية عام 2023 فى خفض طوعى لصادرات النفط إلى الأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا.

وقال نوفاك فى تصريح نقلته قناة (روسيا اليوم) الإخبارية "ستواصل روسيا حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا فى إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، الذى دخل حيز التنفيذ فى سبتمبر وأكتوبر الماضى فى 2023".

وأضاف نوفاك أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط.

كما أكد نائب رئيس الوزراء أن التخفيض الطوعى الإضافى يهدف إلى تعزيز إجراءات دول أوبك+ للحفاظ على استقرار وتوازن أسواق النفط.

أسباب ارتفاع أسعار النفط

وأكدت السعودية وروسيا، أكبر بلدين مصدرين للنفط في العالم، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات حتى نهاية العام.

وقال مصدر بوزارة الطاقة السعودية في بيان، إن المملكة أكدت الأحد، أنها ستواصل الخفض الطوعي لإنتاجها بمقدار مليون برميل يوميا في ديسمبر، ليبقى الإنتاج عند تسعة ملايين برميل يوميا.

وأعلنت موسكو أيضا، مواصلة الخفض الطوعي للإمدادات بمقدار 300 ألف برميل يوميا من صادراتها من النفط الخام والمنتجات البترولية حتى نهاية ديسمبر.

وقال محللو ING في مذكرة، إن سوق النفط ستحقق فائضا في الربع الأول من العام المقبل، وأضافوا أن هذا "يحتمل أن يكون كافيا لإقناع السعوديين والروس بمواصلة التخفيضات".

ومع ذلك، من الممكن أن يتسبب تراجع استهلاك الخام في المصافي الصينية في الحد من المكاسب.

تحركات الأسعار

بحلول الساعة 9:55 بتوقيت غرينتش، ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.14 دولار، بما يعادل 1.37 بالمئة، إلى 86.06 دولار للبرميل، في حين بلغ خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 81.75 دولار للبرميل، مرتفعا 1.24 دولار، أو 1.54 بالمئة.