روسيا تواصل طوعا خفض إمدادات النفط 300 ألف برميل يوميا

أكد نائب رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أن موسكو ستستمر حتى نهاية عام 2023 في خفض طوعي لإمدادات النفط والمنتجات النفطية إلى الأسواق العالمية بما يصل الى نحو 300 ألف برميل يوميًا.

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وقال رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، اليوم الأحد: " ان روسيا ستواصل حتى نهاية ديسمبر 2023 خفضا طوعيا إضافيا في إمدادات النفط والمنتجات النفطية للأسواق العالمية بمقدار 300 ألف برميل يوميا، والذي دخل حيز التنفيذ في سبتمبر وأكتوبر 2023".

وأضاف رئيس الوزراء الروسي، ألكسندر نوفاك، أنه سيتم إجراء تحليل للسوق الشهر المقبل لتحديد ما إذا كان سيتم تعميق التخفيض أو زيادة إنتاج النفط. ويأتي هذا الإجراء إضافة إلى التخفيض الطوعي للإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يوميا، الذي أعلنته روسيا سابقا في أبريل 2023، والذي سيستمر حتى نهاية ديسمبر 2024، وفقا لوكالة "تاس".

السعودية تؤكد مواصلة خفض إنتاج النفط الطوعي مليون برميل في ديسمبر

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في غضون ذلك، أفاد مصدر رسمي في وزارة الطاقة السعودية بأنها ستواصل خفضا طوعيا إضافيا في إنتاج النفط بمقدار مليون برميل يوميا حتى نهاية ديسمبر 2023.

وسيكون إنتاج السعودية في شهر ديسمبر 2023، من النفط ما يقارب من 9 ملايين برميل يوميًّا، بحسب الاسواق العربية.

وبيّن المصدر أنه ستتم مراجعة قرار هذا الخفض، الشهر القادم، للنظر في تمديد الخفض، أو زيادة الخفض، أو زيادة الإنتاج من النفط.

كما أوضح المصدر أن هذا الخفض هو بالإضافة إلى الخفض التطوعي الذي سبق أن أعلنت عنه السعودية في شهر أبريل من عام 2023م والممتد حتى نهاية شهر ديسمبر من عام 2024م.

وأكد المصدر أن هذا الخفض التطوعي الإضافي، يأتي لتعزيز الجهود الاحترازية التي تبذلها دول تحالف أوبك بلس بهدف دعم استقرار أسواق البترول وتوازنها.

وبحسب المصدر، تم حساب التخفيض الطوعي أولا لشهر يوليو ثم تم تمديده إلى أغسطس وسبتمبر. ثم أعلنت المملكة العربية السعودية أنها تمدد خفض الإنتاج حتى نهاية العام، لكنها ستراجع هذا القرار كل شهر. في ديسمبر، وفقا له، ستقرر المملكة أيضا إما تمديد الخفض أو زيادة الإنتاج.