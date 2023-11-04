أسعار النفط تسجل خسائر أسبوعية 6%

انخفضت أسعار النفط أكثر من 2% في تعاملات جلسة، يوم الجمعة، عند التسوية مع تبدد المخاوف إزاء حالة التوتر في الشرق الأوسط، بينما زادت بيانات الوظائف التوقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأميركي) قد انتهى من دورة التشديد النقدي.

أسعار النفط

وانخفضت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام برنت بما يصل نحو 1.92 دولار بما يعادل نسبة انخفاض عند نحو 2.3% ليصل إلى مستوى سعر 84.89 دولار للبرميل.

في حين هبطت أسعار النفط للعقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بما يصل نسبته عند نحو 1.95 دولار أو بنسبة هبوط تعادل نسبتها نحو 2.4% ليصل إلى مستوى سعر 80.51 دولار للبرميل.

وأنهى كل من الخامين برنت و خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي الأسبوع منخفضين بأكثر من 6%، بحسب الاسواق العربية .

وعلى جانب العرض، تشير توقعات المحللين إلى أن السعودية ستؤكد مجددا تمديد خفض إنتاجها الطوعي بمليون برميل يوميا حتى ديسمبر .

إنتاج أميركا النفطي يرتفع لمستوى قياسي عند 13.05 مليون برميل يوميا

النفط

وفي وقت سابق قالت إدارة معلومات الطاقة الأميركية ، إن إنتاج النفط الخام المحلي في الولايات المتحدة ارتفع إلى مستوى قياسي شهري جديد في أغسطس عند 13.05 مليون برميل يوميا.

وأظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج 0.7% في أغسطس مقارنة بالشهر السابق. وكان أعلى مستوى شهري سابق في نوفمبر 2019 عندما وصل الإنتاج إلى 13 مليون برميل يوميا.

ولا يزال الارتفاع الشهري لإنتاج النفط الأميركي أقل من المستوى القياسي الأسبوعي المسجل في الأسبوع المنتهي في السادس من أكتوبر والذي بلغ 13.2 مليون برميل يوميا.

وانتعش الإنتاج في أكبر منتج للنفط في العالم بوتيرة بطيئة على مدى السنوات الثلاث الماضية، إذ استخدمت الشركات الأرباح القياسية لزيادة توزيعات الأرباح وعمليات إعادة الشراء بدلا من الإنفاق لزيادة الحفر والإنتاج على نحو سريع.

وفي تكساس، أكبر ولاية منتجة للنفط في الولايات المتحدة، أظهرت البيانات ارتفاع الإنتاج في أغسطس 0.5% إلى مستوى قياسي شهري بلغ 5.63 مليون برميل يوميا.

وفي نيو مكسيكو ارتفع الإنتاج إلى نحو 1.80 مليون برميل يوميا وفي نورث داكوتا إلى 1.22 مليون برميل يوميا.