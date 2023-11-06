مجموعة بيك الباتروس للفنادق تشارك فى بورصة السياحة العالمية بلندن

كامل ابو على | نتواجد ونشارك ببورصة لندن السياحية ولمدة ٣ ايام أملا فى مواصلة الموسم السياحى المميز والالتزام بتعاقدات الموسم الشتوى و للتأكيد على أمن وأمان المقصد السياحي المصري واستعداد القطاع السياحي المصري لاستقبال ضيوفه من كل أنحاء العالم

تشارك مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمملوكة لرجل الأعمال كامل أبو على فى فعاليات بورصة السياحة بلندن بدولة انجلترا والتى تستمر فعالياته خلال الفترة من ٦ وحتى ٨ نوفمبر الجاري وتعد بورصة لندن واحدة من اهم البورصات العالمية للسياحة والتى تشارك بها اكبر واهم شركات السياحة وسلاسل الفنادق العالمية من اجل عقد الصفقات السياحية العالمية والتعرف على تكنولوجيا الضيافة الحديثة .

يذكر ان مجموعة بيك الباتروس للفنادق والمنتجعات السياحية تعتبر من كبريات سلاسل الفنادق المصرية و قد أختيرت الشهر الماضى كأكثر المنتجعات السياحية المفضلة للسائح العربى لعام ٢٠٢٣ من قبل الاتحاد العربى للاعلام السياحى وحصدت أيضا الجائزة الذهبية لعام ٢٠٢٣ من التليفزيون الآلمانى SonnenKlar.TV – Goldene Sonne كأفضل سلاسل المنتجعات على مستوى العالم التى يفضلها السائح الآلمانى ...

والجدير بالذكر ايضا أن مجموعة بيك الباتروس للفنادق قد أحتفلت هذا العام بمرور العام الحادى و الثلاثون على المجموعة داخل القطاع السياحى المصرى ووصل عدد منتجعاتها ل ٣٠ منتجع داخل مصر والمغرب فى اقوى المقاصد السياحية بالغردقة وشرم الشيخ ومرسى علم ووصلت عدد غرف المجموعة الآن لما يزيد عن ١٤ الف غرفة فندقية و أكثر من ١٢ الف موظف وشريك فى النجاح .