مؤتمر السكر يناقش استخدام الذكاء الصناعى فى تشخيص ومتابعة المرض

أقامت الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم عضو الاتحاد الفيدرالى الدولى مؤتمرها السنوى التاسع عشر بحضور ومشاركة أساتذة من الدول الأجنبية والعربية بالإضافة إلى الأطباء من الجامعات المصرية ومستشفيات وزارة الصحة والشرطة والقوات المسلحة. وتناول المؤتمر أحدث الأبحاث فى مجال مرض السكر والانواع الجديدة من العلاجات.

وأكدت الدكتورة إيناس شلتوت أستاذ الأمراض الباطنة والسكر والغدد بطب قصر العينى ورئيس الجمعية العربية لدراسة أمراض السكر والميتابوليزم أن التقنيات الحديثة فى مجال الطب ومرض السكر تعرضت إلى استخدام الذكاء الصناعى بالنسبة لمرضى السكر وكيفية استخدام الذكاء الصناعى فى متابعة مريض السكر ومتابعة الحالة بشكل مستمر ومتابعة جرعات مريض السكر وجرعات الأنسولين التى تعطى لمرضى السكر من النوع الأول ومتابعة تحاليل مريض السكر وكيفية إنذار مريض السكر إذا حدث انخفاض أو ارتفاع فى مستوى السكر فى الدم وكيف يتصرف المريض سواء كان بزيادة جرعة الأنسولين أو حتى بإعطاء مواد سكرية فى بعض الأحيان.

وأضافت الدكتورة ايناس شلتوت المؤتمر ناقش استخدام التكنولوجيا الحديثة فى قياس معدل السكر بشكل مستمر والكشف المستمر عن مستوى السكر فى دم المريض وهذه الأجهزة أصبحت منتشرة بدرجة كبيرة فى الدول المتقدمة وتساعد مرضى السكر من النوع الأول على الحفاظ على مستوى جيد من السكر فى الدم وهو بين (١٨٠ملجم إلى ١٧٠ملجم) فى هذه الحدود يعتبر السكر عند هذا المريض منضبط والاجهزة الحديثة للقياس المستمر لمستوى السكر فى الدم أصبحت أيضا تعمل بالتعاون مع مضخات الأنسولين وبالتالى تعطى أرقامًا لمضخة الأنسولين والمضخات الحديثة من الأنسولين تستطيع ضبط كمية إعطاء الأنسولين ويصبح لديها إنذار عندما ينخفض مستوى السكر فى الدم وأيضا عندما يرتفع بحيث معدل إفراز الأنسولين يعتبر حسب وجود ارتفاع أو انخفاض فى مستوى السكر فى الدم وهذه تقنيات حديثة جدا أصبحت منتشرة بدرجة كبيرة فى الدول المتقدمة وينقصنا فقط أن تتوفر لدينا بأسعار مناسبة للمريض المصرى.

وأشارت الدكتورة ايناس شلتوت فى الجلسة الافتتاحية للمؤتمر تحدث الدكتور بيتر شولز رئيس الاتحاد الفيدرالى الدولى للجمعيات السكر عن التحديات العالمية لمواجهة مرض السكر وكيفية منع الإصابة بمرض السكر وناقش أيضا طرق الوقاية من مرض السكر فى عدة جلسات كان منها الاهتمام بالغذاء الصحى السليم وكيف نستطيع تشجيع الأسرة المصرية على ممارسة الرياضة وعلى الوصول إلى وزن مناسب لكل شخص عن طريق قياس معامل كتلة الجسم وناقش الجلسات تشجيع أطفالنا منذ بداية حياتهم على ممارسة الرياضة وبالنسبة للأطفال من عمر خمس سنوات وحتى سبعة عشر عامًا على الأقل ساعة يوميا وذلك يساعده على تخفيض الوزن والوصول للوزن المناسبة، وكانت التوصيات بالنسبة للنظام الغذائى هى معرفة البدائل التى يمكن أن نتجه إليها فى الأكل ونوعيات الاكل فى مجتمعنا والعادات والتقاليد وما هى الوجبات المناسبة لنا ومتوفرة بأسعار مناسبة للاسرة المصرية.

وأوضحت الدكتورة ايناس شلتوت أن المؤتمر تحدث عن مرض السكر من النوع الأول وان هناك أدوية حديثة تعمل على تأجيل الإصابة بمرض السكر من النوع الاول وهذه الأدوية تفيد مرضى السكر من النوع الأول الذى ينتبه فى اصابتهم ولهم أقارب مصابون بمرض السكر من النوع الأول حيث يجرى لهم بعض الفحوصات ليتم التأكد من أن هؤلاء الأشخاص معرضون للإصابة بمرض السكر من النوع الأول وهناك بعض الأدوية الحديثة التى تمت الموافقة عليها هذا العام تعمل على تأجيل الإصابة بمرض السكر من النوع الأول.

وتحدثت جلسة الجمعية الاوروبية للعدد والسكر عن السكر عند السيدات وانه يبدأ لديهن من مرحلة الشباب أو مرحلة المراهقة فبعض الفتيات قد يكن مصابات بمرض تكيس المبايض وهن أكثر عرضة للإصابة بمرض السكر من النوع الثانى وكيف نستطيع معالجة تكيس المبايض وأسبابه وأسباب حدوث مرض السكر عند هؤلاء الفتيات. وتحدثت الجلسة عن مرحلة عمرية مهمة وهى مرحلة توقف الدورة عند السيدات أو ما يسمى «سن اليأس» ومدى تطور مرض السكر عند السيدات فى هذه السن وما هى المشاكل والمضاعفات التى قد تعانى منها السيدات فى هذه المرحلة المتقدمة من العمر.

وأضافت الدكتورة ايناس شلتوت أن المؤتمر تناول برنامجًا كاملًا عن مرض السمنة ومضاعفاته والسمنة عند السيدات مرتبطة بكثير من المضاعفات على الجسم مثل أمراض القلب وارتفاع ضغط الدم ومرض السمنة عند الأطفال وكيفية علاج مرض السمنة وهناك أدوية كثيرة لعلاج السمنة وأعطت نتائج مبهرة فبعض الأدوية تخفض الوزن المبدئى حوالى ٨٠% وبعض الأدوية يصل تخفيض الوزن فيها آلى ١٦%من الوزن المبدئى وهناك أدوية أعطت نتيجة أكثر من ٢٥% من الوزن المبدئى والمستقبل يحمل الكثير من الأدوية وهى تستخدم بنجاح شديد وعيبها الوحيد ارتفاع أسعارها ولكن عند المقارنة بعمليات التخسيس نجدها اقل مشاكل وخطورة.

ناقش المؤتمر الكبد الدهنى وارتباطه الشديد بمرض السكر والكبد الدهنى كان ينظر له على أنه مرض بسيط لا توجد مشاكل له وأحد أسبابه السمنة ولكن أصبح معلومًا أن الإصابة بالكبد الدهنى قد تؤدى إلى حدوث تليف فى الكبد والكبد الدهنى حتى الآن فى علاجه ليس له أدوية محددة ولكن هناك أدوية تساعد فى تخفيض إنزيمات الكبد عند ارتفاعها. وناقش المؤتمر المشاكل التى تؤدى إلى الكبد الدهنى مثل السمنة ومن الأفضل تخفيض وزن الجسم بشكل تدريجى وليس بشكل سريع والاهتمام بضبط مستوى السكر فى الدم.