SAP تناقش مستقبل الطاقة الخضراء والتحول الرقمي

نظمت شركة اس ايه بي SAP، المتخصصة عالمياً في مجال التكنولوجيا، حدثاً خاصاً بالطاقة المستدامة في القاهرة، مسلطة الضوء على مستقبل الطاقة الخضراء وأهمية التحول الرقمي بالنسبة للمؤسسات في تحقيق أهدافها للاستدامة.

أحرزت بعض مؤسسات القطاع العامة المصرية إنجازات كبيرة في مجال التحول الرقمي، موضحة كيف يُمكن للتكنولوجيا أن تكون عاملاً محفزاً للاستدامة والتميز التشغيلي في قطاعات متعددة.

شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية تقود الابتكار الرقمي



من ضمن الشركات التي أظهرت ريادة تقنية عالية هي أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية، إذ قادت الشركة مُبكراً زمام الثورة الصناعية الرابعة في قطاع الأسمدة. وبالإضافة إلى كونها أول شركة أسمدة في مصر تُنفذ حلول الصناعة الرقمية وبرمجيات اس ايه بي سيغنافيو SAP Signavio، طبقت أبو قير للأسمدة مجموعة واسعة من التطبيقات الرقمية والتكنولوجيات الحديثة كالذكاء الاصطناعي والبلوك تشين وإنترنت الأشياء عبر منظومة سحابية واسعة تضم حلول أعمال مهمة مثل رايز وذ اس ايه بي RISE with SAP، واس ايه بي أريبا SAP Ariba، بتنفيذ من قبل شركة سوليكس Solex للحلول. وقد حققت أبو قير للأسمدة عوائد كبيرة بالفعل، بما فيها تقديراً حقيقياً لتكلفة المنتجات، وزيادة في الرقابة على المخزون، وكفاءات تشغيلية ملحوظة مع الحفاظ في الوقت نفسه على الربحية والاستدامة.

قال المهندس عابد عز الرجال، رئيس مجلس إدارة والعضو المنتدب في شركة أبو قير للأسمدة والصناعات الكيماوية: "أدركنا بشكل مبكر في أبو قير للأسمدة أن علينا جعل التقنيات الحديثة ركيزة أساسية في استراتيجيتنا للتحول. ومن خلال هذه الرؤية وبمساعدة حلول SAP السحابية، أرسينا معايير جديدة للكفاءة والاستدامة في صناعة الأسمدة

شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) تخطو خطوات واسعة نحو التحول الرقمي



تماشياً مع رؤية مصر 2030 ومبادرات التحديث التي أطلقتها وزارة البترول والثروة المعدنية، بدأت شركة الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) بمشروعها المتكامل نحو التحول الرقمي، حيث ستُنفذ الشركة نظام تخطيط موارد المؤسسات المستند إلى الحلول السحابية RISE with SAP مستفيدة بذلك من أفضل الممارسات العالمية لشركة اس ايه بي SAP في البنى التحتية والأمن التكنولوجي وإدارة قواعد البيانات، بالإضافة إلى الحلول المتخصصة بعمليات الهيدروكربونات وإدارة الأصول والتحليلات من خلال برمجيات اس ايه بي سيغنافيو SAP Signavio. وهذا التحول في عمليات الشركة يسلط الضوء على التزام أموك بالكفاءة في تحقيق التكامل واتخاذ القرارات الفورية والذكية المستندة إلى بيانات واضحة.

قال المهندس عمرو لطفي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة الإسكندرية للزيوت المعدنية: "اخترنا اس ايه بي SAP كشريك لنا في التحول الرقمي استناداً إلى سمعتها في الأسواق وخبرتها في مجال الطاقة، بالإضافة إلى توافق برمجياتها مع نهج أعمالنا بما يتماشى مع أهدافنا لميكنة العمليات وتعزيز الكفاءة العامة. ويُعتبر هذا التحول الرقمي حجر أساس ضمن استراتيجيتنا للتكامل مع أنظمة الشركات التابعة للهيئة المصرية العامة للبترول والاعتماد على مصدر واحد للبيانات، ما يعني تمتع إدارة الشركة برؤية شاملة تُمكنها من اتخاذ قرارات سريعة وصائبة".

التزام اس أي بي SAP بالاستدامة



وقد عرضت SAP مجموعة من حلولها المُصممة لمساعدة المؤسسات على قياس وإدارة تأثيرها البيئي بشكل أكثر فعالية. وتُعد هذه الحلول جزء أساسياً من رؤية SAP لمساعدة الشركات على العمل بشكل مستدام، وتُسلط الضوء على التزام الشركة بدعم أهداف الاستدامة في مصر كجزء من رؤيتها 2030.

قال محمد سامي، المدير التنفيذي لدى اس ايه بي SAP في مصر: "تلتزم اس ايه بي تماماً بدفع عجلة الاستدامة في قطاع الطاقة على مستوى العالم، حيث لا يتعلق دورنا بتوفير حلول تكنولوجية ذكية فحسب، بل بضمان توافق جميع قطاعات الأعمال مع معايير ولوائح الاستدامة البيئية ومساعدتها على تخفيض بصمتها الكربونية".

جدير بالذكر أن استطلاعاً للرأي قامت به مؤخراً شركة يوغوف YouGov بتكليف من اس ايه بي وجد أن 86٪ من الشركات المصرية تخطط للاستثمار لتحقيق أهداف التحول الرقمي والاستدامة. وتؤكد نتائج الاستطلاع توافق الشركات مع رؤية مصر 2030، مؤكدة على أهمية الاستدامة والتحول الرقمي.

ويأتي انعقاد فعالية اس ايه بي للطاقة المستدامة في وقت حاسم حيث تتجه أنظار العالم نحو الحلول المبتكرة للحد من المخاوف البيئية. ومن خلال خبرتها العالمية والتزامها بالاستدامة، تستعد SAP للعب دور محوري في تشكيل مستقبل الطاقة الخضراء والتحول الرقمي، ليس فقط في مصر، بل في جميع أنحاء العالم.