اليوم.. انطلاق بورصة لندن السياحية بمشاركة أكثر من ١٨٠ دولة

بمشاركة قوية لمصر انطلقت صباح اليوم بورصة لندن الدولية للسياحة World Travel Market والتى تعد من أهم المعارض السياحية الدولية حيث يشارك بها أهم صناع القرار السياحي حول العالم وكبرى منظمي الرحلات ووكلاء السياحة والسفر من مختلف دول العالم، وتحظى البورصة هذا العام بحضور الكثير من الزائرين المهتمين والمتخصصين في مجال السياحة والسفر، وذلك إلى جانب المشاركة الجماهيرية والإعلامية الكبيرة خلال فترة انعقاد المعرض، ويشارك هذا العام أكثر من ١٨٠ دولة من مختلف دول العالم.



وتعد بورصة لندن السياحية WTM ثان أكبر تجمع سياحي بعد بورصة برلين وافتتحها أمس كبار المسؤولين الإنجليز وبمشاركة عدد كبير من وزراء السياحة من دول العالم ورؤساء هيئات تنشيط السياحة وكبار رؤساء شركات الطيران فى العالم.

وتشارك مصر فى بورصة لندن السياحية WTM ويقام الجناح المصري على مساحة ٦٥٠ مترًا مربعًا وتم تصميمه على شكل فرعونى مستوحى من أحد المعابد الفرعونية.

ويضم الجناح أكبر عدد من الفنادق والشركات المشاركة هذا العام يصل عددهم ٦٥ شركة وفندقًا.