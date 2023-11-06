خبير: قوات الاحتلال تواجه المقاومة وجها لوجه لأول مرة منذ عشرات السنين

قال الدكتور أسامة شعث، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، إن هذه المرة الأولى التي يواجه فيها جنود الاحتلال الإسرائيلي المقاومة وجها لوجه منذ عشرات السنين، وعلى الرغم من ذلك يختبئون داخل المدرعات والدبابات.

المتحدث العسكري باسم الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويصدق كذبه

وأضاف “شعث”، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية انجي انور في برنامج “مصر جديدة” الذي يذاع على قناة “etc”، أن المتحدث العسكري باسم الاحتلال الإسرائيلي يكذب ويصدق كذبه، لافتا إلى أنه ادعى بأن حماس تتخذ المدنيين دروعا بشرية.

وأكد أن المقاومة أمامهم على الأرض وفي أرض المعركة يدمرون الدبابات مباشرة على شاشات التلفاز ويطلقون الرشفات الصاروخية على المدن الإسرائيلية ومع ذلك يدعي المتحدث العسكري ل، الاحتلال بأنهم يختبئون داخل المستشفيات.

وأضاف أن الاحتلال تكبد خسائر كبيرة في هذه المعركة بريا وعسكريا ودفاعيا ، وهناك خسائر بشرية تجاوزت ٢٦٠ جريحا، وأكثر من ٣٠ قتيلا عسكريا بإسرائيل خلال المعركة البرية بحسب الجيش الإسرائيلي ووفق للمقاومة فقد فقدوا العشرات.

وأكد أن هناك خسائر داخلية لدى دولة الاحتلال مثل الانقسامات الاجتماعية وزيادة الغضب والمعارضة ضد نتنياهو وهناك مظاهرات من أسر الأسرى الإسرائيليين والأشخاص الذين تضرروا من هذه الحرب، كما أن هناك خسائر اقتصادية تزيد على ٥٠ مليار دولار .