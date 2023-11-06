"أمراض الشتاء" مجلة حائط بمكتبة الطفل والشباب في باريس بالوادي الجديد

تم تنفيذ مجلة حائط عن "أمراض الشتاء" من قبل مكتبة الطفل والشباب في باريس بالوادي الجديد، وذلك ضمن خطة أنشطة الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والتي تم تنفيذها في إطار اقليم وسط الصعيد الثقافي من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد

تأتي هذه المجلة كجزء من الجهود المستمرة لتعزيز الثقافة والوعي بين الأطفال والشباب في المنطقة. حيث قامت بتنفيذ المجلة المبدعة عطيات محمد وتم تصميم المجلة بأسلوب مبدع وجذاب يهدف إلى جذب انتباه الأطفال وتشجيعهم على قراءة المزيد واكتشاف مفهوم أمراض الشتاء وكيفية الوقاية منها.

تضمنت المجلة مقالات ومعلومات متنوعة حول أنواع أمراض الشتاء المشتركة مثل نزلات البرد والإنفلونزا والتهاب الحلق وغيرها، بالإضافة إلى نصائح للوقاية والحد من انتشار هذه الأمراض. كما تضمنت أيضًا أنشطة تفاعلية ممتعة مثل الألغاز والألعاب المصغرة التي تساعد الأطفال على فهم المفاهيم بشكل مليح.

تم توزيع المجلة في المدارس والمكتبات والمراكز الثقافية، وتلقت ردود فعل إيجابية من الأطفال والشباب الذين استمتعوا بقراءة المقالات والاستفادة من المعلومات المقدمة

بهذا الإنجاز، تعزز مكتبة الطفل والشباب في باريس بالوادي الجديد دورها الرئيسي في تعزيز الثقافة والوعي بين الأطفال والشباب في المنطقة، وتساهم في صناعة مجتمع قوي ومتعلم. وتؤكد هذه المبادرة أهمية الثقافة والتعليم في تحقيق التنمية الشاملة في الصعيد المصري.

مجلة حائط تدشنها مكتبة الطفل والشباب في باريس بالوادي الجديد

مجلة حائط تدشنها مكتبة الطفل والشباب في باريس بالوادي الجديد