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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أول تعليق من ميدو على قرارات مجلس الزمالك: "رجالة.. مبيخافوش"

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

أثنى أحمد حسام ميدو نجم الزمالك ومنتخب مصر السابق، على قرارات مجلس إدارة القلعة البيضاء الصادرة اليوم.

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قال ميدو في تصريحاته عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "قرارات مجلس إدارة نادي الزمالك، تاريخية، تقدر تبني عليها للمستقبل، قرارات بتاعة رجالة مبتخافش"
وأضاف: "قرارات بتقول إن مجلس الزمالك بيعمل اللي عليه والنتائج والباقي بتاع ربنا" 
واختتم: "في ناس كانت ممكن تخاف تاخد قرارات زي دي، لكن أنا كان عندي ثقة في حسين لبيب ومجلسه المحترم، إنه مش هيخاف ياخد قرارات تكون في مصلحة الزمالك بوجه كل التحية لمجلس الزمالك على قرارات انهاردة خاصة فيما يخص عرض فتوح وصبحي والزناري للبيع"

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