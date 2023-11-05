درجات الحرارة في مصر.. حالة الطقس الاثنين 6 نوفمبر 2023

بحث رواد مواقع التواصل الاجتماعي، وعبر مؤشر البحث العالمي جوجل، عن حالة الطقس والارصاد الاثنين 6 نوفمبر 2023.

ومن المتوقع أن تبلغ درجات الحرارة ذروتها غدا على كافة الأنحاء خلال هذا الأسبوع حيث تسجل القاهرة 32 درجة مئوية خلال ساعات النهار.

كما تسجل المحافظات الساحلية 30 درجة مئوية فيما ترتفع على محافظات جنوب البلاد لتسجل 37 درجة مئوية نهارا .

استمرار حالة الطقس والأجواء الصيفية

ويسود غدا الاثنين طقس حار خلال ساعات النهار على مناطق القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، ويسود طقس معتدل الحرارة على مناطق الساحل الشمالى الشرقى، بينما تشهد مناطق جنوب سيناء طقس حار نهارًا، ويسود طقس شديد الحرارة على المناطق وجنوب الصعيد.

أما عن حالة الطقس ليلا يكون لطيف أول الليل ويميل للبرودة خلال ساعات الليل المتأخرة، على شمال البلاد وحتى شمال الصعيد، ويسود طقس لطيف على جنوب سيناء وجنوب الصعيد.

درجات الحرارة غدا في محافظات مصر :

القاهرة والوجه البحري: درجة الحرارة العظمى 32 والصغرى 22 درجة، والسواحل الشمالية: درجة الحرارة العظمى 30 والصغرى 19 درجة.

جنوب سيناء: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 24 درجة، وشمال الصعيد: درجة الحرارة العظمى 34 والصغرى 19 درجة، وجنوب الصعيد: درجة الحرارة العظمى 37 والصغرى 24 درجة.