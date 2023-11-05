الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا في الشتاء.. تعرف عليهم

لقاح الإنفلونزا السنوى هام للغاية لكبار السن في هذه الأوقات مع دخول فصل الشتاء وذلك لحمايتهم أثناء الفصل من الإصابة بعدوى الإنفلونزا.

وقالت وزارة الصحة والسكان، إن لقاح الإنفلونزا متوفر فى فروع المصل واللقاح على مستوى الجمهورية وفى العديد من الصيدليات.

وأكدت وزارة الصحة توافر لقاح الإنفلونزا الموسمية في فروع المصل واللقاح على مستوى محافظات الجمهورية والعديد من الصيدليات، ويبدأ سعره من 190 جنيهًا.

وبحسب وزارة الصحة والسكان فان الفئات الأكثر حاجة للقاح الأنفلونزا هي كالآتي:

1- الأطفال من عمر 6 شهور وحتى 5 سنوات

2- كبار السن

3- المصابين بأمراض مزمنه كمرضى السكر والقلب والجهاز التنفسى ومرضى الربو والحساسية

4- أصحاب المناعة الضعيفة بسبب مرض معين أو تلقى أدوية مثبطة لجهاز المناعة

5- العاملين بالمجال الطبى

6- السيدات الحوامل أثناء فترة الحمل وبعد الولادة بأسبوعين.

بينما أوضحت أنه لا ينبغي تلقى لقاح الإنفلونزا الموسمية لمن عانى في السابق من ردة فعل تحسسي شديد بعد تلقي لقاح الإنفلونزا، ولكن يمكن تلقيه مرة أخرى لمن عانى في السابق من رد فعل تحسسي خفيف.

ولكن لا ينصح بتلقي لقاح الإنفلونزا أثناء الإصابة بمرض شديد (غير مزمن) أو حمى.

وبخوص الحالات الطبية المزمنة؛ شددت الوزارة بأهمية تلقى اللقاح لأصحاب الأمراض المزمنة مثل أصحاب أمراض الربو والسرطان والقلب والسكري، وأيضًا الكلى والكبد، وبعض الحالات المرضية التي تصيب الدماغ أو الجهاز العصبي، ولذلك يجب تلقى لقاح الإنلفونزا الموسمية لأي شخص مصاب بحالة مرضية مزمنة.