صحيفة إسرائيلية توضح تكلفة الحرب على غزة

أفادت صحيفة "كالكاليست" الاقتصادية الإسرائيلية، اليوم الأحد، نقلاً عن أرقام أولية لوزارة المالية، بأن "تكلفة" الحرب التي تخوضها إسرائيل ستبلغ "ما يصل إلى 200 مليار شيقل (51 مليار دولار)".

ويستند تقدير التكاليف، التي تعادل 10% من الناتج المحلي الإجمالي، إلى "احتمال استمرار الحرب من 8 إلى 12 شهراً، مع اقتصار الأمر على غزة دون مشاركة كاملة لحزب الله اللبناني أو إيران أو الحوثيين باليمن، وكذلك على أساس العودة السريعة لنحو 350 ألف إسرائيلي تم تجنيدهم في قوات الاحتياط، إلى العمل قريباً"، وفق الصحيفة.

كما أضافت "كالكاليست" أن "نصف التكلفة ستكون في نفقات الدفاع، التي تصل إلى نحو مليار شيقل يومياً (254.7 مليار دولار أميركي)".

كذلك أردفت أن تكلفة الخسائر في الإيرادات ستتراوح "بين 40 و60 مليار شيقل أخرى (أي بين 10 إلى 15 مليار دولار)، إلى جانب ما بين 17 (4.3 مليار دولار) و20 مليار شيقل (5 مليارات دولار) ستتكبدها إسرائيل، على شكل تعويضات للشركات، و10 إلى 20 مليار شيقل لإعادة التأهيل".

وكان وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، قد قال في وقت سابق، إن "الحكومة الإسرائيلية تعد حزمة مساعدات اقتصادية للمتضررين من الهجمات الفلسطينية، والتي ستكون أكبر وأوسع، مما كانت عليه خلال جائحة كوفيد-19"، حسب كلامه.

يذكر أن حركة حماس شنت في السابع من أكتوبر هجوماً مباغتاً تسلل خلاله عناصرها إلى قواعد عسكرية إسرائيلية عبر السياج الفاصل، وهاجموا مستوطنات حدودية في غلاف غزة، ما تسبب بمقتل أكثر من 1400 شخص معظمهم مدنيون، كما أخذوا 240 رهينة، وفق السلطات الإسرائيلية.

فيما ترد إسرائيل منذ ذلك الحين بقصف مكثف على القطاع وعمليات برية توسعت منذ أواخر أكتوبر، ما أسفر حتى الآن عن مقتل زهاء 10 آلاف شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم 4008 أطفال، حسب آخر حصيلة لوزارة الصحة في غزة.

وعقب اندلاع الحرب، خفضت وكالة "ستاندرد آند بورز" توقعاتها لتصنيف إسرائيل إلى "سلبية"، في حين وضعت وكالتا "موديز" و"فيتش" تصنيفات إسرائيل قيد المراجعة لاحتمال خفضها.

لمزيد من الأخبار العالمية اضغط هنا: