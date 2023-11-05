إسرائيل تستهدف جنوب لبنان وتنهي حياة 4 من عائلة واحدة

جددت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الأحد، قصفها للمناطق الحدودية في جنوب لبنان، وذلك مع مرور نحو شهر على القصف المتبادل بين حزب الله والقوات الاسرائيلية، وسط مخاوف من تدحرج الأمور لحرب شاملة بين الجانبين.

وأعلنت 4 مصادر أمنية في لبنان أن ضربة إسرائيلية استهدفت سيارة مدنية في جنوب البلاد، مساء الأحد، ما أدى إلى مقتل 4 أفراد من عائلة واحدة، وفق رويترز.

والقتلى هم 3 فتيات، يبلغن 10 و12 و14 وجدتهن. فيما أصيبت والدتهن.

وأصابت الضربة الإسرائيلية السيارة بين قريتي عيناثا وعيترون بالقرب من الحدود مع إسرائيل.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للإعلام كانت أفادت صباح الأحد عن قصف إسرائيلي طال محيط قرى وبلدات حدودية عدة وسط تحليق كثيف لطائرات الاستطلاع الإسرائيلية.

فيما جدد حزب الله استهدافه مواقع إسرائيلية حدودية عدة.

لبنان ستقدم شكوى لدى الأمم المتحدة

وفي وقت سابق، أعلن وزير البيئة اللبناني ناصر ياسين، اليوم الأحد، أن 462 هكتارا من الأراضي الزراعية والحرجية في الجنوب أحرقتها إسرائيل بـ"القذائف الفوسفورية"، وأشار أن بلاده ستقدم شكوى لدى الأمم المتحدة.

وقال ياسين في منشور عبر حسابه على منصة "أكس" (تويتر سابقاا) إن "462 هكتارا حرقتها قذائف العدو الاسرائيلي وأسلحته الفوسفورية على البلدات الحدودية في جنوب لبنان".

وأضاف: "تلك القذائف أشعلت أكثر من 100 حريق وامتدت على مساحات حرجية شاسعة ذات أهمية بيئية عالية وأراض زراعية وعشرات آلاف أشجار الزيتون"، وفقا لوكالة الأناضول.

ولفت ياسين إلى أن "لبنان سيتقدم بشكوى موثقة لدى الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي ضد سياسة الأرض المحروقة واستخدام الفوسفور التي ينتهجها العدو الإسرائيلي".

ودخل حزب الله وفصائل فلسطينية أخرى تعمل انطلاقا من لبنان على خط المواجهة مع إسرائيل، منذ بدء هجومها العسكري على قطاع غزة قبل نحو 4 أسابيع.

ومنذ بدء التصعيد، قتل 62 عنصراً من حزب الله حتى الآن. في حين أحصى الجيش الإسرائيلي مقتل 6 عسكريين على الأقل.

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