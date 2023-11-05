عاجل
وقفة احتجاجية.. عمال مترو الأنفاق يطالبون بالعمل بنظام الورادي .. القصة الكاملة وقفة احتجاجية لموظفي مترو الأنفاق للمطالبة بالعمل بنظام الورادي.. صور
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

أخبار وتقارير

كارثة إنسانية.. إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين وتسرق جلودهم لمعالجة جنودها من الحروق

ارشيفية
ارشيفية

نشرت تقارير صحفية في مجلات وصحف عالمية كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق جثث الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف على غزة.

وأكدت التقارير الصحفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب يوميا مجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، باستخدامه أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية والمواد السامة، التي تتسبب في إذابة الجلد والعظم، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التي تصيب الأحياء ويتوارثها الأجيال. 

وكشفت التقارير أن هناك اتجاها لدى بعض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنبلة نووية صغيرة؛ لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، في محاولات بائسة من العدو المحتل لتفريغ القطاع، خاصة بعد إحباط مخطط التهجير لمصر والأردن.

إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين

الأمر الأكثر وحشية والذي صدم الجميع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على جثث الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا سواء بالقصف الصاروخي أو الطيران أو حتى خلال المعارك الميدانية، لاستخدام جلود جثث الفلسطينيين في العمليات الجراحية التي يحتاجها جنوده الذين أصيبوا بحروق خلال المواجهات. 

واعتبرت بعض المنظمات أن سرقة الاحتلال الإسرائيلي لجثث الفلسطينيين لاستخدام جلودهم جريمة حرب شنعاء، مؤكدين أن إسرائيل تخطط كل الخطوط الحمراء. 

مواد متعلقة

دبوماسي سابق: الغرب بقيادة أمريكا متواطئة مع إسرائيل فى حربها ضد غزة

وزير الخارجية لبرنامج الغذاء العالمي: إسرائيل تعوق نفاذ المساعدات إلى غزة
الجريدة الورقية