كارثة إنسانية.. إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين وتسرق جلودهم لمعالجة جنودها من الحروق

نشرت تقارير صحفية في مجلات وصحف عالمية كارثة إنسانية يرتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي بحق جثث الشهداء الفلسطينيين الذين سقطوا خلال القصف على غزة.

وأكدت التقارير الصحفية أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يرتكب يوميا مجازر بحق المدنيين العزل في قطاع غزة، باستخدامه أسلحة محرمة دوليا كالفسفور الأبيض والقنابل العنقودية والمواد السامة، التي تتسبب في إذابة الجلد والعظم، بالإضافة إلى الأمراض السرطانية التي تصيب الأحياء ويتوارثها الأجيال.

وكشفت التقارير أن هناك اتجاها لدى بعض قادة جيش الاحتلال الإسرائيلي باستخدام قنبلة نووية صغيرة؛ لقتل أكبر عدد ممكن من المدنيين، في محاولات بائسة من العدو المحتل لتفريغ القطاع، خاصة بعد إحباط مخطط التهجير لمصر والأردن.

إسرائيل تُقطع جثث الفلسطينيين

الأمر الأكثر وحشية والذي صدم الجميع أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يستولي على جثث الشهداء الفلسطينيين الذين استشهدوا سواء بالقصف الصاروخي أو الطيران أو حتى خلال المعارك الميدانية، لاستخدام جلود جثث الفلسطينيين في العمليات الجراحية التي يحتاجها جنوده الذين أصيبوا بحروق خلال المواجهات.

واعتبرت بعض المنظمات أن سرقة الاحتلال الإسرائيلي لجثث الفلسطينيين لاستخدام جلودهم جريمة حرب شنعاء، مؤكدين أن إسرائيل تخطط كل الخطوط الحمراء.