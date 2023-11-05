صحة الدقهلية: 26 ألف منتفع من خدمات أقسام وعيادات الأسنان

أشاد الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، بإنجازات الإدارة العامة لطب الأسنان بقيادة الدكتور محمد أبو العنين خلال الشهر الماضى لاسيما فى مجال التثقيف الصحى.

وأعلن وكيل الوزارة، أنه فيما يخص رفع الوعى والتثقيف الصحى فى مجال طب الأسنان فقد نظمت الإدارة نحو 1066محاضرة وندوة شارك بها ما يقرب من 5164 مواطن، مشيراً إلى أن الإدارة العامة للأسنان كثفت جولاتها المرورية خلال سبتمبر الماضى والتى تضمنت تفقد 12 قسماً وعيادة بمختلف المستشفيات والادارات الصحية التابعة فضلاً عن توزيع أطباء الأسنان من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة

بدوره أوضح الدكتور محمد أبو العنين مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية، أن نحو 26584 مواطناً استفادوا من خدمات أقسام وعيادات أسنان بمختلف المستشفيات والوحدات التابعة خلال أكتوبر الماضى مشيراً إلى الالتزام التام بإشتراطات مكافحة العدوى حفاظاً على صحة الأطباء والمواطنين

وأضاف مدير الإدارة العامة لطب الأسنان بالدقهلية، أنه تم اجراء مقياسات لصيانة الأقسام بعدد من المستشفيات منها صدر بهوت ودكرنس فضلأ عن إصلاح الأقسام بمستشفى جمصة وشربين.