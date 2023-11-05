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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.أيمن محسب
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

اقتصاد

آخر تطورات أسعار الذهب في التعاملات المسائية

الذهب
الذهب

استقرت أسعار المشغولات الذهبية ( الذهب ) خلال التعاملات المسائية، اليوم الأحد 5 نوفمبر، في الأسواق المصرية ومحال الصاغة، بواقع 15 جنيهًا، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارًا سعر 2575 جنيهًا لسعر الجرام الواحد من دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

 

 ما زالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، إذ شهدت في الأيام الماضية ارتفاعًا كبيرًا، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة. 

 

 أسعار الذهب في مصر الآن:

 

 أسعار الذهب

 

استقرت أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم الأحد، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 2575 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2942 جنيهًا، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 2697 جنيهًا.

 

 سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 2207 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 1716 جنيهات، فيما بلغ متوسط سعر عيار "12" عند مستوى سعر 1471 جنيهًا، بينما بلغ متوسط سعر عيار "9" عند مستوى سعر 1103 جنيها، وحقق سعر الجنيه الذهب عند مستوى سعر 20600 جنيها، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1993 دولارًا للأوقية. 

 

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0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

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أسعار الذهب اليوم في محال الصاغة والأسواق

 

أسعار الذهب في السعودية الآن:

 

أسعار الذهب في السعودية

 

أسعار الذهب خلال تعاملات، اليوم السبت، فى السعودية ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند مستوى سعر 210.17 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 240.19 ريال، فيما بلغ متوسط سعر عيار "22" مستوى 220.17 ريال.

 

سجل متوسط سعر عيار "18" عند  مستوى سعر 180.14  ريال، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" عند مستوى سعر 140.11 ريال، وحققت سعر أونصة الذهب بيع عند مستوى سعر 7,470.75 ريال، فيما بلغ سعر أونصة الذهب شراء عند مستوى سعر 7,474.50 ريال سعودي.

 

سجلت أسعار سبيكة ذهب 1 جرام عند مستوى سعر 2642.11 ريال سعودي، وسعر سبيكة الذهب 2.5 جرام عند مستوى سعر 630.50 ريال سعودي، فيما بلغ سعر سبيكة الذهب اليوم 5 جرامات عند نحو 1,248.99 ريال سعودي.

 

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