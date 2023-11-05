0.2 % تراجعًا في أسعار الذهب بالأسواق المحلية خلال أسبوع

تراجعت أسعار الذهب بالأسواق المحلية بنسبة 0.2 % خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس السبت، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بنسبة 0.7% خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية.



قال سعيد إمبابي، المدير التنفيذي لاحدى منصات تداول الذهب والمجوهرات عبر الإنترنت، إن أسعار الذهب تراجعت بالأسواق المحلية بقيمة 5 جنيهات، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء اول أمس السبت، حيث افتتح جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2580 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، بينما تراجعت الأوقية بالبورصة العالمية بقيمة 14 دولارًا، خلال تعاملات الأسبوع المنتهي مساء الجمعة الماضية، حيث افتتحت التعاملات عند مستوى 2006 دولارات، واختتمت التعاملات عند مستوى 1992 دولارًا.

وأضاف، أن جرام الذهب عيار 24 سجل 2943 جنيهًا، وجرام الذهب عيار 18 سجل 2207 جنيهات، فيما سجل جرام الذهب عيار 14 نحو 1717 جنيهًا، وسجل الجنيه الذهب نحو 20600 جنيه.

أسعار الذهب

وكانت أسعار الذهب قد ارتفعت بقيمة 25 جنيهًا بالأسواق المحلية خلال تعاملات اول أمس السبت، حيث افتتح سعر جرام الذهب عيار 21 التعاملات عند مستوى 2550 جنيهًا، واختتم التعاملات عند مستوى 2575 جنيهًا، وذلك تزامنًا مع العطلة الأسبوعية للبورصة العالمية.

وفي سياق متصل، توقع بنك «سوسيتيه جينرال» الفرنسى أن تحرر الحكومة الجنيه عقب الانتخابات الرئاسية المقررة الشهر المقبل ليصل إلى 37 جنيهًا للدولار، وأن يصل العائد على الإيداع لليلة واحدة 20%.

ونوه البنك بأنه بناءً على تقرير «آفاق الاقتصاد العالمية» فإنَّ صندوق النقد يتوقع أن يصل سعر صرف الجنيه أمام الدولار خلال 2024 إلى 39.61 جنيه، فى ظل زيادة الضغوط الخارجية، فإنَّ البنك المركزى سيسرع فى تنفيذ ذلك الإصلاح الهيكلى.

وتوقع، إمبابي، ارتفاع أسعار الذهب خلال الفترة المقبلة، في ظل زيادة احتمالات خفض قيمة الجنيه أمام الدولار، بجانب التوقعات بإنهاء الفيدرالي الأمريكي لدورة التشديد النقدي، وخفض أسعار الفائدة مع بداية 2024، ما يعزز من قوى الذهب بالبورصة العالمية.

ولفت، إمبابي، أن أسعار الذهب تعتمد بالأسواق المحلية على الأوقية بالبورصة العالمية، وسعر صرف الدولار بالسوق المحلية، والعرض والطلب