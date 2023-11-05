معتمد جمال يتولي القيادة الفنية بنادي الزمالك خلافًا لـ أوسوريو

كشفت تقارير إعلامية مساء اليوم الأحد ، على من يتولي قيادة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة لخلافة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو بعد ترداد نبأ إقالته .

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من المقرر ان يتولي معتمد جمال قيادة تدريب نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لخلافة أسوريو مهمة الفريق خلال الساعات القادمة وقيادة الفريق في لقاء بيراميدز لحين الاستقرار عن مدرب الزمالك سواء مصري أو أجنبي .

استقرت مسؤولي نادي الزمالك على إقالة أوسوريو بسبب سوء نتائجة مع القلعه البيضاء في بطولة الدوري المصري .

ومن المقرر ان يعقد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ، جلسة مع أوسوريو خلال الساعات القادمة للإتفاق على مسحقاته المالية المتأخرة بجانب الشرط الجزائي الذي يقدر بشهرين .

وتعرض فريق الزمالك الخسارة أمام زد على ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف واحد في اخر جولات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز .

في سياق مٌتصل يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء القادم على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس مصر .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .