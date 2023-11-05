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الأحد 05 نوفمبر 2023
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

معتمد جمال يتولي القيادة الفنية بنادي الزمالك خلافًا لـ أوسوريو

معتمد جمال
معتمد جمال

كشفت تقارير إعلامية مساء اليوم الأحد ، على من يتولي قيادة نادي الزمالك خلال الفترة القادمة لخلافة الكولمبي خوان كارلوس أوسوريو بعد ترداد نبأ إقالته .

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أوسوريو يرحل عن الزمالك

من المقرر ان يتولي معتمد جمال قيادة تدريب نادي الزمالك خلال الساعات القادمة لخلافة  أسوريو مهمة الفريق خلال الساعات القادمة   وقيادة الفريق في لقاء بيراميدز لحين الاستقرار عن مدرب الزمالك سواء مصري أو أجنبي .

استقرت مسؤولي نادي الزمالك على إقالة  أوسوريو بسبب سوء نتائجة مع القلعه البيضاء في بطولة الدوري المصري .

ومن المقرر ان يعقد عمرو أدهم عضو مجلس إدارة نادي الزمالك ،  جلسة مع أوسوريو خلال الساعات القادمة للإتفاق  على مسحقاته المالية  المتأخرة بجانب الشرط الجزائي الذي يقدر بشهرين .

وتعرض فريق الزمالك الخسارة أمام زد على ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف واحد  في اخر جولات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز .

في سياق مٌتصل يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء القادم على ستاد القاهرة الدولي  في بطولة كأس مصر .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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