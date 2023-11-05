أوسوريو يرحل عن الزمالك

يقترب خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك الرحيل عن صفوف الزمالك بسبب سوء نتائجه مع القلعه البيضاء خلال الفترة الماضية .

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اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارا خلال الساعات الماضية بفسخ تعاقده مع خوان كارلوس أوسوريو بالتراضي بجانب الإتفاق على طريقة تسديد مستحقاته الماضية و الشرط الجزائي .

ظهر الزمالك بمستوي غير جيد خلال الفترة الماضية حيث لعب 6 مباريات حتي الان فاز في مباراتين وخسر في مباراتين و تعادل في مباراتين .

وتعرض فريق الزمالك الخسارة أمام زد على ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف واحد في اخر جولات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز .

في سياق مٌتصل يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء القادم على ستاد القاهرة الدولي في بطولة كأس مصر .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .