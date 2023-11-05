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أوسوريو يرحل عن الزمالك
الأحد 05 نوفمبر 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

أوسوريو يرحل عن الزمالك

أوسوريو
أوسوريو

يقترب خوان كارلوس أوسوريو  المدير الفني لفريق الزمالك الرحيل  عن صفوف الزمالك بسبب سوء نتائجه مع القلعه البيضاء خلال الفترة الماضية .

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تعرف على  موقف الزمالك من رحيل أوسوريو

 

اتخذ مجلس إدارة الزمالك قرارا خلال الساعات الماضية  بفسخ تعاقده مع خوان كارلوس أوسوريو بالتراضي  بجانب  الإتفاق على طريقة تسديد مستحقاته الماضية و الشرط الجزائي .

ظهر الزمالك بمستوي غير جيد خلال الفترة الماضية  حيث لعب 6 مباريات  حتي الان فاز في مباراتين وخسر في مباراتين و تعادل في مباراتين .

وتعرض فريق الزمالك الخسارة أمام زد على ستاد القاهرة الدولي بهدفين مقابل هدف واحد  في اخر جولات الزمالك في بطولة الدوري المصري الممتاز .

في سياق مٌتصل  يستعد الزمالك لمواجهة بيراميدز مساء الأربعاء القادم على ستاد القاهرة الدولي  في بطولة كأس مصر .

موعد مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر

تبدأ مباراة الزمالك وبيراميدز مساء الأربعاء في تمام الساعة 7 مساء بتوقيت القاهرة ، 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات .

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