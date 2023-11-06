بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد تناقش كتاب "سارة" للكاتب عباس محمود العقاد

في إطار خطة الأنشطة الثقافية والفنية التي تهدف إلى تنمية المشهد الثقافي في مصر والتي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني والمنفذة باقليم وسط الصعيد الثقافي برئاسة الكاتب محمد نبيل من خلال فرع ثقافة الوادى الجديد برئاسة ابتسام عبدالمريد نفذ بيت ثقافة الجديدة بالوادي الجديد مناقشة لكتاب "سارة"، وهو العمل الروائي الذي ألفه الكاتب الراحل عباس محمود العقاد. تمت المناقشة بقيادة ناصر شوقي، الأديب والمفكر المصري المعروف.

تعد مناقشات الكتب هامة جدًا في تعزيز الثقافة وتوسيع المعرفة، فهي تساهم في توفير فرصة للقراء والمثقفين للتعبير عن آرائهم ومشاركة أفكارهم حول الموضوعات المختلفة التي تثري الحوار الثقافي.

كتاب "سارة" للكاتب عباس محمود العقاد

وقد تم اختيار كتاب "سارة" لأهميتها الفنية والثقافية، حيث يعد هذا العمل من أبرز الأعمال الروائية في الأدب المصري الحديث. يحكي الكتاب قصة سارة، فتاة مصرية شابة تتعرض لتحديات وصراعات كثيرة في الحياة، ويتطرق إلى الأحداث السياسية والاجتماعية التي شهدها مصر في تلك الفترة.

تمت مناقشة الرواية بشكل شامل، حيث تبادل الحضور وجهات النظر حول الأحداث والشخصيات والمواضيع المطروحة في الكتاب. كما تم مناقشة أسلوب الكتابة والرؤية الفلسفية التي يحملها العمل.

كانت هذه المناقشة فرصة للقراء لتبادل المعرفة والخبرات والاستفادة من التحليلات والأفكار المطروحة خلال النقاش. وقد أثرت هذه المناقشة في توسيع آفاق المشاركين وتعزيز فهمهم للعمل الروائي ورؤية الكاتب.

تأتي هذه المناقشات ضمن سلسلة من الأنشطة التي ينظمها بيت الثقافة في الجديدة، بهدف تعزيز المشهد الثقافي في الوادي الجديد. وتشكل هذه الفعاليات فرصة هامة للقراء والمثقفين للاجتماع والتفاعل وتبادل الأفكار والآراء حول الأعمال الأدبية المهمة.

جانب من المحاضرة الثقافية

جانب من المحاضرة الثقافية