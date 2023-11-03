إيلون ماسك يطلق شركة الذكاء الاصطناعي xAI قريباً

لقد سمعنا منذ أشهر بعض التذمر حول مشروع الذكاء الاصطناعي الجديد الذي أطلقه إيلون ماسك، xAI، ويبدو الآن أنه على وشك الانتهاء.

انتقل الرئيس التنفيذي لشركة Tesla وخبير وسائل التواصل الاجتماعي الشهير للتو إلى Twitter / X ليعلن أن مشروع الذكاء الاصطناعي الخاص به سيطلق نموذجه الأول غدًا، 4 نوفمبر.

هذه مرحلة تجريبية، من نوع ما، حيث يتم إصدارها فقط إلى "مجموعة مختارة"، على الرغم من أن " ماسك " لم يحدد ما الذي حدث في عملية الاختيار. هل سيكون ذلك انخفاضًا عشوائيًا أم سيتم حجز نموذج الذكاء الاصطناعي "لكبار الشخصيات" مثل تاكر كارلسون أو تشايا رايشيك أو كاتورد الذي لا يعرف الكلل؟ إنه تخمين أي شخص.

ويقدم ماسك وعودًا سامية بشأن الذكاء الاصطناعي الخاص به، معلنًا أنه "في بعض النواحي المهمة، يعد أفضل ما هو موجود حاليًا". سوف تتنافس مع العروض الكبيرة المقدمة من OpenAI وGoogle وMeta وغيرها الكثير، لذلك سنرى ما هي "الاعتبارات المهمة" التي تجعلها أفضل ما هو موجود حاليًا.

بدأت الوعود النبيلة منذ البداية مع تقنية xAI، حيث أن الغرض المقصود منها هو "فهم الطبيعة الحقيقية للكون". هذا بعيد كل البعد عن سؤال روبوت الدردشة عن الفندق الذي ستقيم فيه أو ما يمكنك طهيه باستخدام خيارتين وكيس من السبانخ. واجه Musk سلسلة لا نهاية لها من المشكلات مؤخرًا، بما في ذلك ضعف مبيعات Tesla، وتويتر برمته، لذلك سنرى ما إذا كان يمكنه كشف الطبيعة الحقيقية للواقع بنجاح.

هناك عنصر توقيت في اللعب هنا. تعقد شركة OpenAI أول يوم DevDay لها على الإطلاق في 6 نوفمبر، لذا قد يتطلع " ماسك " إلى التخلص من أشرعة الشركة. الشركتان ليستا متنافستين فحسب، بل كان " ماسك " في الواقع عضوًا أوليًا في مجلس إدارة شركة OpenAI مع سام ألتمان في عام 2015 قبل الخلاف الذي أدى إلى سحب الاستثمارات بسرعة.

على أية حال، أمامنا مجرد ساعات قبل أن نفهم الطبيعة الحقيقية للكون. سأقوم بإعداد الفشار، إذا كان الفشار موجودًا بعد الغد. أوقات مثيرة!