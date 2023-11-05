إبراهيم العربي: عقد المنتدى الأعمال المصري الياباني يهدف إلى جذب المزيد من الشركات اليابانية

صرح المهندس ابراهيم العربي رئيس مجلس الاعمال المصري الياباني بأن عقد اللقاءات المستمر بين رجال الأعمال اليابانيين والمصريين هو أمر ضروري للغاية، لما له من نتائج كبيرة على مستوى الاستثمار وزيادة التبادل الاقتصادي بين البلدين، موضحًا أن الاستثمار بين مصر واليابان قد حقق تضاعف أكثر من مرة خلال العشر سنوات الأخيرة.

كان ذلك خلال منتدى الاعمال المصري الياباني الذي نظمه مجلس الاعمال الياباني المصري بالتعاون السفاره المصرية فى اليابان والمكتب التجارى فى طوكيو وذلك ضمن الفعاليات المستمرة للترويج للاستثمار بحضور 87 رجل أعمال يابانى يمثلون الشركات اليابانية أعضاء الجانب اليابانى فى المجلس بالإضافة الى الشركات اليابانيه الراغبة فى بحث واستكشاف الفرص الاستثمارية فى مصر، وبمشاركة الوفد المصري المكون من 15 رجل أعمال أعضاء مجلس الأعمال المصري اليابانى وأعضاء السفاره المصريه فى اليابان ومكتب التمثيل التجارى وممثلى الهيئه العامة للاستثمار.



وأضاف العربي ان المنتدى إستعرض التطورات الإيجابيه التى يشهدها الإقتصاد المصري وحوافز الإستثمار وبيئة الإستثمار التنظيميه والتشريعيه وتطورات البنيه الأساسيه لدعم اللوجستيات اللازمه لتدفق الإستثمارات ، والقطاعات ذات الأولويه فى العمل المشترك مع الجانب اليابانى.



وأشار إلى أن المجلس قام بتشكيل وفد من رجال الأعمال المصريين المصاحبين لحسام هيبة رئيس الهيئة العامه للاستثمار والمناطق الحرة فى رحلة الترويجيه الى اليابان والتى بدأت يوم الإثنين واستمرت فعالياتها حتى يوم أمس الجمعه، مؤكدا أن تشكيل الوفد القطاعات الهامه للإستثمارات المشتركه المصريه اليابانيه مثل قطاعات الأجهزه المنزليه والإلكترونيات ممثلة فى مجموعة شركات العربي ، صناعة السيارات ممثلة فى شركة سوزوكى والصناعات المغذيه للسيارات ممثلة فى شركة سوميتومو مصر، الصناعات الدوائيه والقطاع الطبى ممثلة فى شركة أوتسوكا مصر ، قطاعات الإنشاءات والتوسع العمرانى ممثلة فى مجموعة ريدكون ، قطاعات صناعة الملابس والملابس الجاهزه ممثلة فى مجموعة EGO عوف والقطاع الزراعى ممثلا فى شركة مودرن فارمز ، الصناعات الغذائيه ممثلة فى شركة اليابان لحلول الغذاء وشركة النيل للأغذية.



يذكر أن فعاليات المنتدى قد تضمنت الكلمة الرئيسيه لرئيس الهيئه العامه للإستثمار بمشاركة السفير محمد أبو بكر السفير المصرى فى اليابان والمهندس إبراهيم العربي رئيس الجانب المصرى فى المجلس والسيد جون كاروبى رئيس الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال وبمشاركة وفد رجال الأعمال أعضاء المجلس المشاركين فى فعاليات الرحله الترويجيه.

كما شهدت أيضاً الكلمه الرسميه للسفير المصري فى اليابان والفرص المتاحة للجانب اليابانى فى مصر للبناء على قصص النجاح القائمة والتى تشهد توسعات مضطرده للإستثمارات اليابانيه فى مصر بما يحقق مصلحة الطرفين فى ظل الإحتياج اليابانى المتزايد لتنويع مصادر الإستثمار للتغلب على الإنكماش الإقتصادى للعملاق اليابانى ، وقد قام رؤاس المجلس عن الجانبين المصري واليابانى باستعراض أهم الأنشطه المشتركه للمجلس عن العامين الماضيين والدور المنوط بالمجلس فى دعم التعاون الإقتصادي بين البلدين ودعوتهم لرجال الأعمال اليابانيين والمصريين للمشاركه فى الفعاليات المقبله للمجلس المشترك.

ونظراً لأهمية قصص النجاح اليابانيه الواقعيه على أرض مصر فى جذب المزيد من الإستثمارات فقد شهدت الفعاليات عرض قصة نجاح شركة سوميتومو لمكونات السيارات والتى أعلنت عن البدء فى بناء مصنعها العاشر كأكبر مصنع لشركة سوميتومو لمكونات ضفائر السيارات فى العالم على أرض مصر ، وأيضاً قصة نجاح شركة أوتسوكا اليابانيه لصناعة الأدويه والمغذيات الطبيه والمغذيات الصحيه والتى تخطط لإفتتاح مصنعها الخامس فى مصر لتعظيم ريادتها لهذا القطاع ودعم العمليه الإنتاجيه وإدخال منتجات يابانيه جديده للتصنيع فى مصر من أجل السوق المحلى والتصدير الى الدول الأفريقيه والمحيطه.

واستكلمت الفعاليات بعقد لقاءات ثنائيه ومشتركه للوفد المصري لتشبيك الأعمال مع رجال الأعمال اليابانيين المشاركين فى المنتدى ، وإجتماع منفصل برئاسة رئيس الهيئه العامه للإستثمار والسفير المصرى فى اليابان مع رؤساء المجلس من الجانبين المصري واليابانى.



جدول أعمال حافل لأعضاء مجلس الأعمال المصري اليابانى فى الرحله الترويجيه الى اليابان



وشملت أنشطة الوفد المصري خلال أسبوع عمل مكثف فى اليابان بدأت بعقد سلسله متصله من الإجتماعات الثنائيه مع الشركاء اليابانيين لكافة الشركات المصريه المشاركه ضمن الوفد المصري وذلك للتباحث بشأن الإستثمارات الجديده والتوسعات فى الإستثمارات الحاليه بالإضافه الى المشاركه فى فعاليات منتدى الأعمال المصري اليابانى المشترك ، وقد شملت الفعاليات أيضاً اللقاءات المشتركه مع أعضاء الجانب اليابانى فى مجلس الأعمال، والزياره الميدانيه لمدينة أوتا سيتى الصناعيه والتى سبق للمجلس زيارتها سعياً الى اتفاقيات التوأمه مع المدن الصناعيه المصريه ، وأيضاً عقد المائده المستديره المصريه اليابانيه لمكونات السيارات بمقر السفاره المصريه فى اليابان وبحضور الشركات اليابانيه العامله فى هذه القطاعات وبتنظيم المكتب التجارى بالسفاره المصريه فى اليابان، ويتضمن برنامج الزياره أيضاً فعاليات معرض Japan Mobility Show 2023 لصناعة السيارات ووسائل النقل الحديث وقطع الغيار والذى يتزامن عقده أثناء الرحله الترويجيه ويتضمن أحدث ما وصلت اليه التكنولوجيا اليابانيه فى مجالات النقل والحفاظ على البيئه مثل وسائل النقل الكهربائيه وباستخدام الوقود الأخضر وقطع الغيار والمكونات والأنظمه الحديثه فى هذه القطاعات الواعده والذى تنظمه رابطة مصنعى السيارات اليابانيه JAMA ورابطة مصنعى مكونات السيارات اليابانيه JAPIA

ابراهيم العربى