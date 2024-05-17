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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ثلاثي ناري في تشكيل الهلال المتوقع أمام النصر بديربي الرياض

الهلال السعودي
الهلال السعودي

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال ضيفًا ثقيلاً على نظيره النصرمساء اليوم الجمعة على ملعب الأول بارك ضمن منافسات الجولة الـ 32 ببطولة دوري روشن السعودي.

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ومن المتوقع أن يبدأ خورخي خيسوس المدير الفني للزعيم المباراة بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ياسين بونو.

خط الدفاع: ياسر الشهراني - كاليدو كوليبالي - علي آل البليهي - سعود عبد الحميد.

خط الوسط: رينان لودي - روبن نيفيز - سيرجي سافيتش.

خط الهجوم: مالكوم - ألكسندر ميتروفيتش - ميشايل ديلجادو.

وتُوج فريق الهلال السعودي بالنسخة الحالية من بطولة دوري روشن السعودي لموسم (2023 - 2024) بعد الفوز على الحزم 4-1 في الجولة الماضية .

ويتصدر الزعيم جدول ترتيب دوري السعودي برصيد 89 نقطة جمعهم من خوض31 لقاء.

موعد مباراة النصر والهلال

تقام مباراة النصر والهلال، مساء اليوم الجمعة  في تمام الساعة 9 مساءً بتوقيت مصر والسعودية تنقل مباراة النصر والهلال، على قناتي SSC HD 1 و SSC HD 5.

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