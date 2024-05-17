أسعار اللحوم بالأسواق اليوم الجمعة.. والكيلو بـ 320 جنيها

شهدت أسعار اللحوم في الأسواق المحلية ومحلات التجزئة حالة من الاستقرار النسبي مع بداية تعاملات اليوم الجمعة 17 مايو 2024، ليسجل سعر الكيلو ما بين 320 و420 جنيها للكيلو حسب القطعية، وفي بعض المنافذ بمناطق متفرقة تكون الأسعار متفاوتة سجلت الأسعار 300 جنيه، ويجرى طرح الكيو في منافذ امان بسعر 290 جنيها للكيلو إلى 320 جنيهات وبعض القطعيات في المنافذ الحكومية بسعر 330 جنيها.

سعر اللحوم في منافذ لحوم الوطنية 200

سعر اللحمة البقري 280 جنيهًا للكيلو.

سعر البوفتيك والاستيك 325 جنيهًا للكيلو .

سعر الكبدة الطازجة يتراوح بين 300 و 350 جنيهًا للكيلو .

سعر اللحم وش فخدة 300 جنيه.

سعر الموزة 295 جنيهاً للكيلو.

سعر عرق الفلتو 350 جنيهًا.

سعر اللحوم البقري

يتراوح سعر كيلو اللحم البلدي بين 300 و320 جنيها

يتراوح سعر كيلو اللحم الكندوز بين 331 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الجملى بين 300 و330 جنيهًا.

يتراوح سعر كيلو اللحم الضأن بين 380جنيهًا.

وسعر كيلو اللحم البتلو 364جنيهًا.

سعر اللحوم في وزارة التموين

سجّل سعر كيلو اللحوم البلدي الطازجة نحو 280 جنيهًا.

ووصلت أسعار اللحوم السودانية المجمدة إلى نحو 160 جنيهًا للكيلو.

وسجّلت أسعار اللحوم السودانية الطازجة اليوم نحو 225 جنيهًا للكيلو.

وبحسب نشرة شعبة القصابين، يباع اللحم الضأن بسعر ما بين 450 و475 جنيها حسب القطعية وفي المنافذ الحكومية سواء منفذ أمان أو المنافذ المتنقلة يسجل الكيلو الضأن 350 جنيها، وسجل سعر كيلو كباب الحلة 274- 320 جنيها، وتراوحت أسعار الكبدة الكندوز بين 290 و390 جنيها للكيلو.

ويشهد سوق اللحوم استقرار ملحوظ في الأسعار خلال الفترة الحالية، مع ضخ معروض كبير في الأسواق عبر المنافذ والشوادر المختلفة من أجل المساهمة في ضبط الأسعار.

قال الدكتور أحمد كمال معاون وزير التموين والتجارة الداخلية لشئون المشروعات والإعلام، أنه يوجد تعاقد مستمر مع دولتي السودان وجيبوتي لاستيراد اللحوم، وروسيا ماشية حية إلى المجازر التابعة للتموين ويتم طرحها بالمجمعات الاستهلاكية.

ولفت الى زيادة الكميات المطروحة للمنافذ التابعة بنسبة 50% استعدادا لموسم عيد الأضحى المبارك، موضحا أن أهمية المخزون الاستراتيجي من السلع الاستراتيجية تتمثل في طمأنة المواطن بشأن توافر السلع واستقرار الأسعار. وأضاف أن الاحتياطي الاستراتيجي من القمح يكفي من 3 إلى 4 شهور والسكر التمويني احتياطي استراتيجي يصل إلى 10 شهور بعد دخول موسم البنجر وقصب السكر بالإضافة إلى استيراد 500 ألف طن سكر خام من خلال هيئة السلع التموينية، وبالنسبة للحوم الطازجة أو المجمدة والدواجن المجمدة تصل إلى 10 أشهر.