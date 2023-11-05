8 لاعبين من الأهلي ينضمان لقائمة منتخب مصر الشباب

شهدت قائمة منتخب مصر الناشئين مواليد 2005 تواجد ثمانية لاعبين من فريق النادي الأهلي بقائمة الفراعنة، للدخول في معسكر مغلق، استعدادًا للمشاركة في بطولة شمال إفريقيا الودية التي تقام في تونس الشهر الجاري خلال الفترة من ١١ وحتى ٢٢ نوفمبر.

8 لاعبين من الأهلي في قائمة منتخب مصر الناشئين

وشهجدت قائمة منتخب مصر الناشئين تواجد كل من أحمد عابدين (مدافع) ومعتز محمد (مدافع) ويوسف عبد الحفيظ (ظهير أيمن) وأحمد خالد «كباكا» (لاعب وسط) وفارس خالد (صانع ألعاب) وعمرو خالد (جناح) ومحمد عبد الله (جناح) ومحمد زعلوك (مهاجم).

وجاء استدعاء لاعبي الأهلي الثمانية ضمن قائمة ضمت ٢٦ لاعبًا، قام بضمهم وائل رياض، المدير الفني لمنتخب الشباب، استعدادًا للمشاركة في البطولة.