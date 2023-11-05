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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

رياضة

تشكيل المصري الرسمي لمباراة البنك الأهلي

علي ماهر
علي ماهر

أعلن علي ماهر المدير الفني لفريق المصري البورسعيدي، عن التشكيل الذي يخوض مباراة البنك الأهلي مساء اليوم الأحد على ستاد الجيش ببرج العرب ضمن منافسات الجولة الـ6 في الدوري المصري الممتاز.

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تشكيل المصري البورسعيدي الرسمي لمباراة البنك الأهلي

حراسة المرمى: عصام ثروت

خط الدفاع: حسين السيد وباهر المحمدي وعمرو موسى وأحمد عيد

خط الوسط: محمود حماده وسمير فكري وامادو دجولدي

خط الهجوم: غيلاس قناوي ومحمد الشامي وليستويل

تشكيل البنك الأهلي الرسمي لمباراة المصري البورسعيدي

وجاء التشكيل علي النحو التالي 

حراسة المرمى.. محمد أبوجبل 

خط الدفاع..

 أيمن أشرف_ محمود الجزار_ محمد بسيونى _ اسحاقو يعقوبو 

خط الوسط.. 

محمد فتحى _ أحمد مدبولى _ سعيدو سيمبوري 

_ كريم بامبو _ إبراهيم حسن 

خط الهجوم.. أسامة فيصل 

وجاءت قائمة البدلاء علي النحو التالي 

حسن شاهين _ أحمد النادرى _ احمد ياسر _ محمود سيد _ معاذ الحناوي _ جريندو _ محمود قاعود_ عماد فتحى _ احمد سعيد.

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