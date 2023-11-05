جولة ميدانية لوكيل تعليم الفيوم بمدارس سنورس

قامت الدكتورة أماني قرني وكيل وزارة التربية والتعليم بالفيوم، بجولة ميدانية فى مدارس إدارة سنورس التعليمية ، بحضور عصام الدين نعيمي مدير عام إدارة سنورس التعليمية.

تفقدت وكيل الوزارة، عدد من مدارس إدارة سنورس التعليمية ، ومنها مدرسة البساتين الابتدائية، ومدرسة السلام الإعدادية ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي.

وأشادت مدير مديرية التربية والتعليم بالفيوم ، بانضباط وانتظام العملية التعليمية بالمدارس، والجهد والمتميز المبذول في العمل ، حيث تفقدت الفصول الدراسية ، وناقشت الطلاب للوقوف على المستوى العلمي.

كما تفقدت مدير المديرية، المبني الجديد بمدرسة السلام الإعدادية، وتم معاينة سور المدرسة ، ودراسة إمكانية فتح باب بين مدرستي السلام الأعدادية بفيدمين ومدرسة بنات فيدمين للتعليم الأساسي - إدارة سنورس التعليمية.

ندوة فى كلية العلوم

من جهه اخرى شهد الدكتور ياسر مجدي حتاته رئيس جامعة الفيوم، الندوة التي نظمتها كلية العلوم بالتعاون مع مركز ضمان الجوده والاعتماد حول توصيف المقررات والبرامج والمصفوفات الأكاديمية.

بحضور الدكتور عرفه صبري نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والمشرف على الكلية، والدكتور عاصم العيسوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور تامر مجدي عيسي مدير مركز ضمان الجوده والاعتماد، و وكلاء الكلية، وأعضاء هيئة التدريس، وذلك اليوم الأحد بقاعة المؤتمرات بالكلية.

أكد الدكتور ياسر مجدي حتاته أن إدارة الجامعة تقدم كل الدعم للكلية في سعيها للحصول على الاعتماد من الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد، مشددًا على ضرورة الاهتمام بهذا الملف، وموجهًا بضرورة تحمل الجميع لمسؤولياتهم والاعتناء بالمؤسسة التي ينتمون إليها للارتقاء بها. مشيرًا إلى المكانة الكبيرة التى تحتلها كلية دار العلوم بوصفها مكانًا للمتخصصين في علوم اللغة والقرآن والشريعة والفقة.

من جانبه أوضح الدكتور عرفة صبرى أن الغرض من هذه الندوة هو تعريف أساتذة الكلية بمفهوم الجودة وخصائص المقررات والبرامج الأكاديمية المعتمدة كما سيتم مناقشة ١٢ معيارًا من معايير الجودة خلال هذا الأسبوع. ودعا الجميع للعمل كفريق والتعاون فيما بينهم للتقدم لملف الجوده في أقرب وقت ممكن.

وتناول الدكتور تامر مجدي عيسي عرضًا لكيفية بناء المصفوفات والتوافق بين أهداف البرنامج ومواصفات الخريج.

وأوضح الفرق بين التعلم النشط والتعلم التقليدي وكيفية تصميم البرامج المبنية علي نواتج يمكن قياسها، والوقوف على أهمية إنجاز مؤشرات المعايير العامة ومعياري التدريس والتعلم والبرامج الأكاديمية.

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