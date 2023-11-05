حبس متهم بغسيل 25 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت النيابة العامة بحبس المتهم بغسيل 25 مليون جنيه 4 أيام على ذمة التحقيقات وذلك في الاتهامات الموجه إليه.

تباشر النيابة العامة التحقيق مع متهم بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وغسيل 25 مليون جنيه.

وأمرت النيابة العامة بالتحفظ على الأموال المضبوطة وطالبت بسرعة الانتهاء من تحريات المباحث حول الحادث.

واتخاذت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، الإجراءات القانونية حيال (حاصل على بكالوريوس، مقيم بمحافظة القاهرة) لقيامه بممارسة نشاط إجرامي في مجال تجميع مدخرات العاملين المصريين بالخارج بالعملة الأجنبية وحجب دخول تلك الأموال للبلاد وتسليم ما يعادلها بالعملة الوطنية لأهالي العاملين بالخارج المقيمين بالبلاد والمحول إليهم تلك الأموال وذلك خارج نطاق السوق المصرفية وتجميعه مبالغ مالية كبيرة من متحصلات نشاطه غير المشروع ومحاولته غسل تلك الأموال عن طريق (تأسيس الشركات - شراء العقارات والسيارات).

قدرت أفعال الغسل التي قام بها المذكور من حصيلة نشاطه الإجرامى بـ (25 مليون جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.

يأتي ذلك استمرار لجهود أجهزة وزارة الداخلية الرامية لمكافحة جرائم غسل الأموال وحصر ورصد ممتلكات وتتبع ثروات ذوى الأنشطة الإجرامية واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وفقًا لأحكام قانون مكافحة جرائم غسل الأموال.

وفي السابق قامت الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة باتخاذ الإجراءات القانونية حيال (صاحب ومدير صيدلية – مقيم بمحافظة الفيوم)، لقيامه بغسـل أموال حصيلة نشاطه الإجرامى وذلك من خلال قيامه بالتعاقد مع إحدى الشركات المملوكة للدولة لتجارة الأدوية والذي نتج عنه مديونية مستحقة لصالح الشركة بلغت (20 مليون جنيه) .

وامتناعه عن سداد المديونية المستحقة، وهو الأمر الذى مكنه وذويه من تكوين مبالغ مالية بطريقة غير مشروعة، ومحاولته غسل تلك الأموال المتحصلة من نشاطه الإجرامي عن طريق (تأسيس عدد من الشركات وشراء السيارات) وكذا إخفاء جانب آخر من المبالغ المالية المتحصلة من نشاطه الإجرامى بإيداعها بحسابات خاصة به ببعض البنوك.

حيث قدرت أفعال الغسل بمبلغ قدره 20 مليون جنيه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق في الحادث.