الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

منوعات ومرأة

زيني سفرتك وحضري فلفل مخلل بالثوم وورق الغار

فلفل مخلل
فلفل مخلل

فلفل مخلل من المخللات التي لا غنى عنها، فيحبه الجميع ويتواجد دائمًا في العزائم والوصفات اللذيذ، حيث يضيف نكهة حارة شهيه، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيره بالثوم وورق الغار.

فلفل مخلل

طريقة عمل فلفل مخلل بالثوم

المقادير

- الفلفل الحار : نصف كيلو

- الزيت : حسب الحاجة

- ملح : 3 ملاعق كبيرة

- الثوم : 5 فصوص

- ورق غار : 5 أوراق

 

طريقة التحضير

قطعي الفلفل الحار إلى شرائح، ثم ضعيها في برطمان زجاجي.

أضيفي الثوم، وورق الغار، والملح، فوق شرائح الفلفل.

صُبي الزيت في البرطمان فوق المكونات حتى تتغطى بالكامل، ثم أغلقيه بإحكام وضعيه في الثلاجة لمدة 3 أيام قبل التقديم.

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