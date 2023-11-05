طارق حامد خارج قائمة ضمك لمواجهة التعاون وعودته بعد 20 يومًا

بعد إيقافه مواجهتين من لجنة الإنضباط

خرج النجم الدولي المصري طارق حامد من تشكيل ضمك السعودي لمواجهة التعاون اليوم في الدوري السعودي، وذلك بسبب الإيقاف الذي وقع على اللاعب من لجنة الإنضباط بدوري روشن.

طارق حامد خارج قائمة ضمك أمام التعاون

ويغيب طارق حامد لإيقافه مواجهتين بسبب إشارة غير لائقه قام بها تجاه مواطنه محمد شريف مهاجم نادي الخليج في اللقاء الذي جمع الفريقين ضمن مواجهات كأس الملك، بالإضافة إلى غرامة 20 الف ريال سعودي.

يغيب طارق حامد عن مواجهتي التعاون اليوم ولقاء الاهلي المقبل في دوري روشن، على ان تكون عودة اللاعب لقائمة ضمك يوم 25 من الشهر الجاري أمام نادي أبها.

يحتل نادي ضمك المركز العاشر في ترتيب الدوري السعودي برصيد 13 نقطة، بعدما حقق الانتصار في 3 مواجهات وتعادل في 4 مباريات وخسر مثلهم.