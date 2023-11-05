يقوي المناعة ومفيد للحوامل.. حضري بان كيك البطاطا لفطار صحي

بان كيك البطاطا الحلوة من الوصفات السريعة والشهية التي يمكنك صنعها لأولادك كفطار غير تقليدي يحتوي على العديد من الفيتامينات والألياف المهمة لصحة جسمك، وفيما يلي نقدم لك طريقة تحضيرها بالخطوات.

بان كيك البطاطا

طريقة عمل بان كيك البطاطا الحلوة

المقادير

- مقادير بان كيك:

بيض : 6 حبات

دقيق : ثلاث أرباع الكوب

جوزة الطيب : نصف ملعقة صغيرة (مطحونة)

ملح : نصف ملعقة صغيرة

فلفل أسود : ربع ملعقة صغيرة

بطاطا حلوة : 3 حبات (كبيرة الحجم / مقشرة ومبشورة)

تفاح : 3 حبات (مقشر ومبشور)

بصل : 1 حبة (مبشور)

زيت نباتي : نصف كوب

- جبن كريمي : علبة (طري بحرارة الغرفة)

- سكر بني : ربع كوب

- قرفة : نصف ملعقة صغيرة

- زبادي : نصف كوب

طريقة التحضير

اخفقي الجبن الكريمي مع السكر البني والقرفة والزبادي في الخفاقة الكهربائية حتى يصبح المزيج ناعماً وكريمياً.

اخفقي البيض والدقيق وجوزة الطيب والملح والفلفل في وعاء.

أضيفي البطاطا الحلوة المبشورة والتفاح المبشور والبصلة المبشورة وقلبي حتى تمتزج المكونات.

سخني 2 ملعقة كبيرة من الزيت في مقلاة واسعة غير لاصقة على نار متوسطة وأضيفي حوالي ثلث كوب من خليط البان كيك واتركيه لمدة دقيقتين حتى يتحمر ثم اقلبيه على الجهة الأخرى حتى تتحمر.

ضعي البان كيك في أطباق ووزعي خليط الجبن الكريمي وقدميه.

فوائد تناول البطاطا الحلوة

تقوي المناعة

تعمل الفيتامينات والتركيبات الكيميائية النباتية الموجودة في البطاطا الحلوة على تقوية جهاز المناعة في الجسم.

التقليل من مخاطر صحة القلب

تشير دراسات مختلفة إلى أن الألياف ومضادات الأكسدة الموجودة في البطاطا الحلوة تساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية، كما أن ارتفاع مستوى الأنثوسيانين في البطاطا الحلوة الأرجواني يساعد في تقليل فرص الإصابة بأمراض الشريان التاجي.

تساعد على الهضم الجيد

البطاطا الحلوة غنية بالألياف الغذائية وهي معروفة أيضًا بتحسين صحة الأمعاء والهضم يمكن أن يساعد المحتوى العالي من الألياف في البطاطا الحلوة أيضًا في منع الإمساك لدى كل من الأطفال والبالغين، كما أنه يحتوي على كمية عالية من فيتوستيرول الذي له تأثير وقائي على الجهاز الهضمي قد يساعد في منع وإدارة قرحة المعدة والإثني عشر.

مفيدة للحوامل ومن تريد الإنجاب

البطاطا الحلوة طعام مناسب للنساء الحوامل أو من يريد الإنجاب، فهي تحتوي الكثير من حمض الفوليك الطبيعي، الذي يعرف بضروريته في عملية نمو صحية لخلايا الأجنة وأنسجتها.