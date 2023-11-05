محافظ سوهاج يعتمد ترقية 1262 موظف بالديوان العام والوحدات المحلية

اعتمد اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، ترقية 1262 موظف بديوان عام المحافظة، ووحدات الإدارة المحلية التابعة من المراكز والمدن والأحياء المستحقين للترقية اعتبارا من أول يوليو 2023م، بمختلف التخصصات، وذلك في ضوء القواعد الصادرة من رئيس جهاز التنظيم والإدارة رقم 2 لسنة 2023م.

وينص القرار على أن يُرقى جميع الموظفين الذين أتموا المدد البينية إلى المستويات التي تعلوها مع احتفاظهم بالأقدمية بالمستوى الوظيفي بعد الترقية، على ألا تتعدى ترقية الموظف مستوى وظيفي واحد، مع منحهم الأجر الوظيفي المقرر للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافاً إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر أيهما أكبر، وذلك وفقا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية .

وفي سياق متصل عقد أحمد سامي القاضي نائب المحافظ، اجتماعا مع أعضاء فريق مبادرة " القرية الخضراء "، حيث تم اختيار قرية " أم دومة " بمركز طما، من قبل وزارة التخطيط ضمن قرى مبادرة " القرية الخضراء "، والتي تهدف إلى تأهيل قرى المبادرة الرئاسية " حياة كريمة "؛ لتتوافق مع أحدث المعايير البيئية العالمية، تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج .

ورحب نائب المحافظ بالحضور جميعا، مؤكدا على ضرورة تكاتف الجهود لسرعة استيفاء المعايير المطلوبة لتأهيل قرية " أم دومة "؛ للحصول على شهادة "ترشيد " للمجتمعات الخضراء، كما وجه بضرورة إعداد التقارير اللازمة حول كل ما يحدث بالقرية من أعمال وإرسالها للوزارة أولا بأول .

وناقش الاجتماع، الموقف التنفيذي لإنشاء حديقة عامة بأم دومة، حيث تم تسوية أرضية الحديقة، وجاري البدء في إنشاء سور لها، وبالنسبة لكشافات الإنارة الشمسية، فقد تم طرح مناقصة وجاري فتح المظاريف الفنية والمالية الثلاثاء القادم، كما تم التنسيق مع كلية التمريض بجامعة سوهاج لعمل مبادرة يوم الثلاثاء القادم أيضا بحضور طلاب المدارس الثانوية، وسيدات المنازل، وجاري التنسيق مع كلية التربية الرياضية لعمل يوم رياضي بالقرية .

ووجه " القاضي " بتحديد نموذج لزراعة أسطح المنازل والمباني الحكومية، حيث تم تحديد سطح الوحدة المحلية للقرية كنموذج أول لذلك، مؤكدا على ضرورة وضع خطة تحدد مسئولية جميع الجهات المشاركة، بالإضافة إلى أهمية توثيق الأعمال التي تمت ضمن المبادرة بالصور والفيديو، والانتهاء من توفير البنرات الخاصة بالمبادرة .