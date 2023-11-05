مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد المغربي وصن داونز يلا شوت اليوم في نهائي الدوري الأفريقي

مشاهدة بث مباشر مباراة الوداد المغربي وصن داونز يلا شوت اليوم في نهائي الدوري الأفريقي ، وتشهد جماهير الكرة الإفريقية والعالمية اليوم مباراة مهمة وحاسمة في ذهاب نهائي بطولة الدوري الأفريقي لعام 2023. ففي الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة، يتقابل فريق الوداد المغربي مع نظيره صن داونز الجنوب الأفريقي على ملعب المركب الرياضي محمد الخامس بالدار البيضاء. هذا اللقاء الذي يأتي بعد مسار رياضي مثير للفريقين يعد بالتأكيد حدثًا كرويًا كبيرًا ينتظره المشجعون بفارغ الصبر.

تصاعدت الترقبات لهذا النهائي الأفريقي الذي سيُقام على ملعب محمد الخامس بالدار البيضاء، حيث سيتنافس الفريقان على لقب هذه البطولة المهمة. ويشهد النهائي مواجهة ذهاب وإياب، حيث ستُقام المباراة الثانية في مدينة بريتوريا بجنوب أفريقيا في الملعب المعروف باسم لوفتوس فيرسفيلد.

تأهل الفريقان إلى هذا النهائي بأداء مميز في مراحل البطولة، حيث نجحا في تخطي العقبات والوصول إلى هذا اللقاء الحاسم. فاز صن داونز الجنوب الأفريقي في دور نصف النهائي على النادي الأهلي المصري بنتيجة 1-0 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب. بينما واجه الوداد المغربي الترجي التونسي في نصف النهائي وتعادل معه بنتيجة 1-1 في مجموع مباراتي الذهاب والإياب، ليتأهل بركلات الترجيح بنتيجة 5-4.

من المتوقع أن تكون المباراة مثيرة ومثمرة، حيث يتنافس الفريقان بشدة من أجل الظفر بلقب البطولة. وبالإضافة إلى اللقب، سيحصل الفائز بالبطولة على مكافأة مالية قيمة تبلغ 4 ملايين دولار، في حين سيحصل الوصيف على مكافأة قدرها 3 ملايين دولار.

هذا النهائي سيشهد تنافسًا قويًا بين الفريقين، وستكون الجماهير متحمسة لمشاهدة الأداء الرائع والمشهد الكروي الذي سيُقدم. من المتوقع أن يحضر المباراة الآلاف من المشجعين في الملعب، وسيتابعها الملايين عبر شاشات التلفزيون والبث المباشر. إنها لحظة كبيرة لعشاق كرة القدم وفرصة للاستمتاع بكرة القدم الإفريقية على أعلى مستوى.

موعد مباراة الوداد وصن داونز .. الوداد المغربي يسعى للفوز بتيجة كبيرة أمام صن داونز متسلحا بالملعب والجمهور

ويسعى الوداد للفوز بنتيجة كبيرة متسلحا بالملعب والجمهور حتى يتمكن من حسم اللقب مبكرا قبل موقعة الإياب فى بريتوريا، ليضمن دخوله مواجهة الإياب بنتيجة إيجابية لتخفيف الضغوط عليه.

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي بث مباشر

اضغط هنا لمشاهدة مباراة الداد وصن داونز في نهائي الدوري الأفريقي بث مباشر

فيما سيقاتل فريق صن دوانز للفوز باللقب الأفريقي الأول من البطولة المستحدثة، حيث سيدخل المباراة لتحقيق نتيجة إيجابية سواء بالفوز أو التعادل قبل موقعة الحسم في جنوب أفريقيا.

موعد مباراة الوداد وصن داونز .. تشكيل الوداد المتوقع أمام صن داونز

وبات من المتوقع ألا يُجري المدرب عادل رمزي تغييرات على تشكيل الوداد الذي خاض مباراة الترجي حيث يأتي تشكيل الوداد المتوقع ضد صن داونز كالتالي:

حراسة المرمى: يوسف المطيع

خط الدفاع: أيوب عملود- يحيي عطية الله- جمال حركاس- أيمن أبو الفتح

خط الوسط: زكرياء دراوي- يحيي جبران- عبد الله حيمود

خط الهجوم: منتصر لحتيمي - الشرقي البحري - هشام بوسفيان

موعد مباراة الوداد وصن داونز .. تشكيل صن داونز المتوقع أمام الوداد

فيما يعانى فريق صن داونز من غيابات كثيرة فى صفوفه تصل إلى 7 لاعبين، بلا شك أبرزهم شالويلي نجم خط الهجوم.

ويتوقع أن يخوض صن داونز اللقاء بالتشكيل التالى:

حراسة المرمى: رونوين ويليامز

الدفاع: أوبيري موديبا- ريفالدو كوتيزي – مفالا – جرانت كيكانا- عبد المنعم بوطويل

الوسط: خايلسيو موادو – مارسيلو أليندي

الهجوم: جاستون سيرينو – ثيمبا زواني – ثابيلو ماسيكو