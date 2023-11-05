حالات تسقط الحضانة عن الأم.. بعد انفصال بين الزوجين بالطلاق أو الخلع، تكون الأم هي الحاضنة لأطفالها، طبقًا لقانون الأحوال الشخصية لكن هناك حالات تسقط الحضانة عن الأم وأبرزها تعاطي الأم للمواد المخدرة.

ونظم قانون الأحوال الشخصية، الحالات التي تسقط فيها حضانة الأبناء وحدد عدة نقاط يحق من خلالها الذي يلى الحاضن في ترتيب الحضانة رفع دعوى إسقاط حضانة والمطالبة بالحصول عليها.

وفي السطور التالية تستعرض "بوابة الوفد" حالات إسقاط الحضانة عن الأم.

حالات تسقط الحضانة عن الأم

الزواج بشخص أجنبى لا يعرفه الأطفال.

الإصابة بمرض يجعل الأطفال في خطر.

تورط الأم في قضية مخلة بالآداب العامة يجعل الحضانة تسقط عنها.

عدم امتلاك الأم للأهلية الكاملة يسقط الحضانة عنها أي إصابتها بمرض نفسى أو عقلى.

رسوب الأطفال في الدراسة.

الحالة السيئة للأطفال والإهمال في رعايتهم من قبل الأم.

تعاطى الأم للمواد المخدرة.

امتناع الأم عن منح الأب حقه في رؤية الأطفال بعد صدور حكم بذلك والامتناع من الذهاب في الميعاد المحدد للرؤية لمدة ثلاث مرات متتالية.

التعرض للإصابة بمرض معدٍ ومن المحتمل تعرض الأطفال للإصابة به.