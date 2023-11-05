تضامنا مع غزة.. تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

أعلنت الشركة المنطمة لحفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد، عن تأجيله لأجل غير مسمى، وذلك في بيانً لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي الشهير “فيسبوك”.

ببيان رسمي..تأجيل حفل تامر عاشور في مدينة الشيخ زايد

جاء بيان التأجيل كالآتي:"الدم العربي غالي ونفيس ونصرة أخوتنا واجب على كل عربي أينما كان وأينما وجد، كنا نتمنى جميعًا انتهاء الأحداث المآساوية والمجازر التي ترتكب في حق أخواتنا وأهلنا في غزة ولكن للأسف فهي مستمرة حتى الآن وبشكل متصاعد".

واستكمل البيان “ولذلك بعد التشاور مع الفنان تامر عاشور قررنا تأجيل الحفل إلى مابعد انتهاء الأحداث والانتهاكات الحالية لاخواتنا في غزة، وسيتم الإعلان عن الموعد الجديد قريبًا”.

وكان قد تعرض حفل الفنان تامر عاشور في الكويت للتأجيل خلال أكتوبر الماضي، بعد إعلان الدولة بتوقف كامل الأنشطة الفنية لحين استقرار الاوضاع الفلسطينية الراهنة.

زفاف تامر عاشور على الإعلامية نانسي نور:

احتفل الفنان تامر عاشور حديثًا بزفافه على الإعلامية نانسي نور، بحضور عدد كبير من نجوم الفن والإعلام بجانب الأصدقاء والعائلة.

وعلى الصعيد الفني، يستعد تامر عاشور لحفلين غنائيين بين الغمارات والسعودية، ضمن انطلاق عدد من الفعاليات الغنائية هناك، وتضم كوكبة نائية مميزة.

أحدث أغاني تامر عاشور "عديت":

كما طرح تامر عاشور أخيرًا أغنية “عديت”، التي اجتازت حاجز 500 ألف مشاهدة، وتقول كلماتها:

"عديت ...جنبى إتمنيت .. ربى يجّمعنا وتبقى شريكى ف حُضن وبيت ذهول ...حالة ذهول قلت اللى عندى وانت ياللا ياللا قول مستنى ايه ..بقى قلبي خلاص ..لقا اللى أنا نفسى أهِنن فيه واللى اداديه ..كده ايه الضحكة دى ..ايه ده ؟ وفيها بقى لا أخفيها ياللا جنانى بيك عدىّ الخيال إفتح ( قوسين) .. وأكتبنى معجب حاله حال والنبى فيه كده جمال والاقى فين خلصت أى كلام يتقال واصلك إبهارى ؟ يامزُود ناري دوست على زُرارى وأنا شارى بوكيه ورد مديك مُفتاحى ومسلمِ روحى ده أنت إستفتاحى ياغزال ع الأرض".