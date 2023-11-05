4 باحثين بالجامعة المصرية الروسية يحصلون على شهادة دولية في الذكاء الاصطناعي

أعلن الدكتور شريف فخرى محمد عبدالنبى، رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن 4باحثين من كلية الذكاء الإصطناعى فى الجامعة حصلوا على شهادة دولية فى مجالات علوم البيانات والذكاء الإصطناعى؛ وذلك فى إطار بروتوكول التعاون المشترك بين كلية الذكاء الاصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، وشركة IBM العالمية.

وأوضح رئيس الجامعة المصرية الروسية، أن ذلك يأتى تفعيلاً لدور الجامعة كمؤسسة تعليمية بحثية وإستشارية تتفاعل مع إحتياجات المجتمع، وتدعم إستراتيجية مصر الرقمية، وجهود الدولة للتحول الرقمى، وتنفيذاً لإستراتيجية الجامعة فى التطوير المؤسسى وبناء قدرات أعضاء هيئة التدريس، وصقلهم بالخبرات العملية والدولية لنقل تلك الخبرات للطلاب وتعزيز الثقافة الرقمية لديهم بهدف التهيئة لإستيعاب مشروعات التحول الرقمى والإستدامة، وذلك بدعم كامل من الدكتور محمد كمال السيد مصطفى رئيس مجلس أمناء الجامعة.

وأكد الدكتور هشام فتحى، عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن الباحثين الذين حصلوا على الشهادات الدولية هم: "المهندسة جيهان عبدالوهاب، المهندسة إهداء أسامة، المهندسة منى أحمد، والمهندسة آية عادل"، وتم إختيارهم لتلقى دورة فى "مجال علوم البيانات، والذكاء الإصطناعى" والذى يُعد من أهم المجالات فى الوقت المعاصر، وأقيمت الدورة على مدار أسبوعين بمعدل (3) ساعات تدريبية يومياً.

وأشار "فتحي" إلى أن تلك الخطوة تأتى فى إطار تحفيز أعضاء هيئة التدريس على التواصل الفعال والإيجابى مع المجتمع الدولى؛ لصقل مهاراتهم وإكتساب خبرات فى شتى المجالات التكنولوجية والتقنيات الحديثة.

وأفاد عميد كلية الذكاء الإصطناعى بالجامعة المصرية الروسية، أن تطوير قدرات أعضاء هيئة التدريس يأتى لرفع كفائتهم الأكاديمية فى: "المسئوليات التدريسية، المسئوليات البحثية، وخدمة المجتمع" وهو ما بات أمراً حيوياً، كما أن حصول أعضاء هيئة التدريس فى الجامعة على شهادات دولية ينعكس مباشرةً على جودة التعليم وتطوير المناهج الدراسية داخل أقسام كليات الجامعة.

وقال الدكتور سامح ظريف، رئيس قسم الذكاء الإصطناعى، والمشرف على أكاديمية IBM بالجامعة المصرية الروسية، أن الباحثين الأربعة إشتركوا فى الدورة التى كانت مخصصة لتدريب أعضاء جدد من هيئة التدريس فى "مجال علوم البيانات، والذكاء الاصطناعى"؛ ليكونوا مدربين معتمدين من"IBM" على مستوى الجمهورية، موضحاً أن الدورة إشتملت المناهج النظرية والتدريب العملى على أحدث تقنيات شركة IBM فى "مجال علوم البيانات، والذكاء الإصطناعى"، وفى ختام التدريب تم منح شهادة دولية لكل منهم.