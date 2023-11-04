السبت القادم.. "أسنان القاهرة" تنظم مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة

تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي والمهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة

تنظم كليه طب أسنان جامعة القاهره برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس جامعه القاهره مؤتمر الجامعات المصرية الأول لتوطين الصناعة ،وذلك يوم السبت المقبل بفرع الكليه بالشيخ زايد في العاشرة صباحا .

وصرح الدكتور هشام عبدالحكم عميد كلية طب أسنان جامعة القاهرة السابق والأمين العام للمؤتمر أن هذا المؤتمر يأتي في إطار تنفيذ رؤية وأهتمام القيادة السياسية بتوطين الصناعة المحلية وكذلك حرص الدولة المصرية على الاعتماد على العقول المصرية الشابة وتعزيز فكرة أكتفاء مصر ذاتياً والاعتماد على المنتج المحلى عالى الجودة وزيادة تنافسية المنتج المحلى في الأسواق فيما يخص الاجهزة والمستلزمات الطبية وتخفيض حجم الواردات بما يتماشى مع سياسة الدولة الاقتصادية وتوجه الدولة نحو توطين الصناعة المصرية للمساهمة فى بناء مصر الحديثة والعبور نحو الجمهورية الجديدة.

وأضاف "عبدالحكم" أن الأهداف التي يسعى لها المؤتمر هي تفعيل دور الجامعات المصريه كجهة بحثيه وانتاجيه في توطين الصناعه المصريه، وخلق ملتقي علمي صناعي تجارى يساعد علي تبني حقيقي وواقعي للافكار ممثل في الجامعات كجهة علمية والمصانع والمستثمرين كجهة صناعية انتاجية والشركات كجهة تجارية تسويقية ،وتوفير فرص حقيقية لطرح الافكار وتبنيها من قبل ذوي الخبرات وصناع القرار.

كما يهدف المؤتمر إلى تشجيع الباحثين لتحويل البحث العلمى الى منتج حقيقى يخدم المجتمع واكتشاف الفجوات الاستيرادية التي يمكن سدها من خلال دعوة ومناقشة الشركات المستوردة للاجهزة والمستلزمات الطبية الغير محلية الصنع .ووضع مصر على الخريطة الدولية لصناعة مستلزمات طب الاسنان دقيقة الصنع وعالية الجودة .

كما يهدف المؤتمر. إلى اتخاذ خطوات نحو توفير اجهزة ومستلزمات طبية محلية الصنع فالسوق المصري باسعار مناسبة مما يساعد علي القضاء علي بعض من معوقات القطاع الطبى وعلاج المرضي و دعم عادل لمختلف الجهات لخلق مناخ تنافسي مثمر بين المنتجات محلية الصنع والوصول بها لجودة عالمية تعزز تصديرها للخارج وفتح أسواق جديدة للمنتج المصرى والتوسع فى الشرق الاوسط والقارة الافريقية وتخفيض حجم الواردات وتقليل الضغط على العملة الاجنبية وفير فرص عمل حقيقية للشباب المصري .