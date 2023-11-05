الأحد 05 نوفمبر 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدي زين الدين

حوادث

إصابة 10 عمال في تصادم ميكروباص وربع نقل بالدقهلية

حادث تصادم بالدقهلية
حادث تصادم بالدقهلية

شهد طريق جمصة الدولي أمام المنطقة الصناعية، في محافظة الدقهلية، حادث تصادم سيارة ميكروباص وأخرى ربع نقل، ما أسفر عن إصابة 10 عمال، جرى نقل المصابين إلى المستشفى، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


وأسفر الحادث عن إصابة 10 عمال، حيث أصيب كل من: يحيى أشرف الصعيدي 22 عاما،  وطارق محمد السعيد 45 عاما،  وعمرو محمد أبو زيد 17 عاما، وعدي منصور مسعد 19 عاما، وياسر زياد يحيى 18 عاما، وأحمد حسام الفاروق 22 عاما، وأحمد عبدالكريم مسعد، 18 عاما، ومحمد أحمد محمد 16 عاما، وفارس محمد رفعت 17 عاما، ومحمد طارق محمد 18 عاما، جميعهم عمال تابعين لأحد المصانع بالمنطقة الصناعية بجمصة، ومقيمين بقرية أبو نور الدين التابعة لمركز بلقاس.
 

وأصيب 7 أشخاص بسبب حادث انقلاب سيارة "ميكروباص" أعلى الطريق الأوسطى، وعلى الفور تم نقل المصابين إلى المستشفى لتلقي العلاج، وحرر محضر بالواقعة.

 

تلقي البلاغ أعلى الطريق الأوسطى، انتقلت سيارات الاسعاف لموقع الحادث بصحبتهم ونش مرورى للعمل على رفع حطام الحادث، وتبين من خلال الفحص اختلال عجلة القيادة من يد السائق ما أدى إلى انقلاب السيارة أعلى الطريق، وإصابة 7 أشخاص تم نقلهم للمستشفى لتلقي العلاج.

 

وفى سياق متصل فقد أصيب 20 شخصًا، حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق جامعة مصر بالعبور اتجاه محاظفة الاسماعيلية، جرى نقلهم إلى المستشفى السلام لتلقي العلاج.

 

تلقى مسؤول غرفة العمليات بالإدارة العامة لمرور القليوبية إشارة من إدارة شرطة النجدة بوقوع حادث مروري ووجود مصابين شهد طريق العبور اتجاة محافظة الاسماعيلية.

 

سرعان ما انتقلت الخدمات المرورية والأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص والمعاينة تبين أنه أثناء سير سيارة ميكروباص بالطريق المشار إليه اختلت عجلة القيادة بيد قائدها مما أسفر عن انقلابها بنهر الطريق وإصابة 20 شخص من مستقليها جرى نقلهم إلى مستشفى السلام للعلاج.

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