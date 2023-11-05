شوبير يُعلن توقيع غرامة مالية على قفشة.. تعرف على السبب

ينتظر صانع ألعاب النادي الأهلي، محمد مجدي قفشة، قرارًا من مجلس إدارة النادي الأهلي بعد الاتفاق علي توقيع غرامة مالية عليه، بسبب ما بدر منه خلال مواجهة المقاولون العرب الأخيرة.

وكان الأهلي حقق الفوز على نظيره المقاولون في المباراة التي جمعتهما، أمس السبت، على ستاد الجبل الأخضر، ضمن منافسات الجولة السادسة من الدوري المصري، التي حسمها المارد الأحمر لصالحه بهدفين لهدف.

وأعلن أحمد شوبير، فى برنامجه الإذاعى، صباح اليوم الأحد، عبر أون سبورت إف إم، أن كولر استفاد من عملية التدوير بين اللاعبين أمام المقاولون العرب، واللاعبون استفادوا وموديست ظهر بشكل مقبول نوعًا ما فى الشوط الأول، وإمام عاشور كل مباراة يثبت أنه أفضل صفقة للأهلى.

وقال شوبير، "قفشة اعترض على استبداله من المباراة، وهذا أمر مرفوض، لذلك سيتم توقيع غرامة مالية عليه، لأن دائمًا هناك نظام داخل القلعة الحمراء".

تصريحات مارسيل كولر عقب الفوز على المقاولون العرب:

أعرب مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن سعادته بالفوز الذي حققه الفريق على المقاولون العرب، في المباراة التي أقيمت اليوم ضمن منافسات الجولة السادسة من بطولة الدوري الممتاز.

وقال كولر، خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة: «سيطرنا على الشوط الأول بشكل جيد، وكانت تنقصنا السرعة في الشق الهجومي أمام المقاولون العرب، وهو ما تحدثت عنه مع اللاعبين بين شوطي المباراة».

وأضاف: «خلال الشوط الثاني سجلنا الهدف الثاني، ولكن حدثت بعض الأخطاء، بالإضاقة إلى عدم التركيز، مما تسبب في عودة فريق المقاولون العرب إلى المباراة من جديد، بعد تسجيله هدفًا من ضربة جزاء».

وأكد المدير الفني عدم وجود أي أزمة للفريق من ناحية الأحمال البدنية، لافتًا إلى أن هناك أكثر من لاعب شارك اليوم وقد يكون هناك افتقاد لحساسية المباريات، ولكن لا توجد أي أزمة من الناحية البدنية لأي لاعب داخل الفريق.