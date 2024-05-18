عدالة ومساندة تنظم قافلة طبية للصم وضعاف السمع مصحوبة بلغة الإشارة

نظمت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية قافلة طبية توعوية للأشخاص من الصم وضعاف السمع مصحوبة بلغة الإشارة.

ناقشت القافلة التعريف بأهمية التحاليل الطبية في حياتهم والتحاليل المقررة لهم وكيفية الاكتشاف المبكر للأمراض وأهمية التغذية في حياتهم وما هي الوجبات والأكلات الصحية التي لابد أن يتناولها الأشخاص ذوو الإعاقة وكذلك الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية لهم ولابنائهم سواء من الذكور والإناث.

تم تقديم الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد النوعي للصم وفريق عمل معامل "فاميلي لاب"