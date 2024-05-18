السبت 18 مايو 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

عدالة ومساندة تنظم قافلة طبية للصم وضعاف السمع مصحوبة بلغة الإشارة

بوابة الوفد الإلكترونية

نظمت مؤسسة عدالة ومساندة المرأة المصرية قافلة طبية توعوية للأشخاص من الصم وضعاف السمع مصحوبة بلغة الإشارة.

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"عدالة ومساندة المرأة المصرية" تنظم قافلة طبية توعوية للصم وضعاف السمع

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مؤسسة عدالة ومساندة تهنئ السيسي بأداء اليمين الدستورية لفترة رئاسية جديدة

ناقشت القافلة التعريف بأهمية التحاليل الطبية في حياتهم والتحاليل المقررة لهم وكيفية الاكتشاف المبكر للأمراض وأهمية التغذية في حياتهم وما هي الوجبات والأكلات الصحية التي لابد أن يتناولها الأشخاص ذوو الإعاقة وكذلك الأمور المتعلقة بالصحة الإنجابية لهم ولابنائهم سواء من الذكور والإناث.

 تم تقديم الورشة بالتعاون مع المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة والاتحاد النوعي للصم وفريق عمل معامل "فاميلي لاب"

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