السبت 18 مايو 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

عودة الهدوء إلى عاصمة قرغيزستان بعد احتجاجات ليلية ضد الأجانب

عاصمة قرغيزستان
عاصمة قرغيزستان

وافق المتظاهرون الذين تجمعوا في وسط بشكيك عاصمة قرغيزستان مساء الجمعة بعد حادث وقع بين سكان محليين وأجانب، على الانفضاض بعد مفاوضات أجراها معهم رئيس شرطة المدينة.

 

وقالت شرطة بشكيك في بيان لها في الساعات الأولى من اليوم السبت إن "الوضع في المدينة مستقر وتحت السيطرة الكاملة" لقوات الأمن.

 

وأضاف البيان أن عناصر الشرطة لا تزال منتشرة بكثافة في المدينة وتقوم بتسيير دوريات، مؤكدا عودة حركة مرور السيارات في جميع شوارع العاصمة.

وفي وقت سابق، فرضت القوات الأمنية طوقا على منطقة في وسط بشكيك حيث تجمع حشد من نحو ألف شخص مطالبين بالعدالة للمشاركين في العراك الجماعي الذي وقع يوم 13 مايو قرب أحد النزل للأجانب في بشكيك، والذي تعرض خلاله عدد من السكان المحليين للضرب على أيدي أجانب، حسب وسائل إعلام محلية.

 

وتجمع مئات الرجال خارج نزل الأجانب مساء الجمعة بغية "التعامل مع الأجانب" ووقعت أعمال شغب محدودة، تمكنت قوات معززة من الشرطة من احتوائها وقامت بتوقيف نحو 10 من المحتجين.

 

وفي الوقت نفسه، أعلنت السلطات عن فتح قضية جنائية فيما يتعلق بضرب السكان المحليين، واحتجاز ثلاثة أجانب على ذمة التحقيق.

 

 

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